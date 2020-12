“Sin duda” Guanajuato regresará al semáforo rojo adelanta secretario de Salud

El regreso al semáforo rojo en Guanajuato parece inminente según adelantó el Secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez. El funcionario explicó que sean rebasado los contagios de Covid-19 que se tenían reportados en el mes de julio.

En entrevista para la televisora estatal, Díaz Martínez manifestó que se ha tenido una alta movilidad en Guanajuato y según “el análisis de la información” se tendrá que regresar al rojo en el Semáforo de Reactivación Económica para el Estado de Guanajuato.

“La tendencia del semáforo y el análisis de la información nos llevará sin duda a un retroceso, pero no sabemos hasta qué punto las personas puedan colaborar en este sentido, que no vayan a hacer compras de último momento, saturen los centros comerciales, sigue habiendo niños en la calle sin cubrebocas como si ellos no se infectaran”, declaró.

El titular de Salud estatal dijo que las restricciones por la contingencia sanitaria se podrán alargar dos o tres meses del 2021, esto, siempre y cuando haya colaboración de la población para reducir la curva de contagios. Subrayó que no se trata de un rebrote, si no de un nuevo pico de casos pues la pandemia no ha sido controlada.

“Esto se podría prolongar dos o tres meses más y eso también hay que decirlo. Entonces ojalá estos 15 días que nos quedan del año, pudiéramos a ser un esfuerzo para resguardarnos”, señaló Díaz Martínez.

Este miércoles la Secretaría de Salud de Guanajuato reportó su cifra más alta de personas muertas a causa del Covid-19 en las últimas 24 horas, un total de 64 guanajuatenses murieron por complicaciones del nuevo virus. Además se confirmaron 635 nuevos contagios.

En 17 de los 46 municipios murieron personas, sólo en León se reportaron 21 decesos, en Celaya ocho, en Juventino Rosas, Silao y Salamanca murieron cuatro personas; en Irapuato, Salvatierra y San Francisco del Rincón hubieron tres decesos; en Acámbaro, Guanajuato, Purísima y San Miguel de Allende dos personas fallecieron; mientras que una muerte se reportó en Apaseo el Alto, Cortazar, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Valle de Santiago.

Las cifras acumuladas en Guanajuato son de 75 mil 274 contagios y 4 mil 852 muertes. Hay 4 mil 403 casos activos y otras 4 mil 166 personas siguen a la espera de sus resultados de laboratorio para ser confirmados o descartados con la enfermedad.

Con el repunte de muertos por Covid-19, el número de hospitalizados bajó a 670 personas, sin embargo, hay 102 que están intubadas, 536 graves y 32 estables.

Gobierno municipal no suspenderá posadas

Las posadas y demás fiestas decembrinas que comienzan desde este 16 de diciembre no serán suspendidas por autoridades municipales. En lugar de operativos, se apeló a la conciencia ciudadana para evitar estos festejos.

Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal, exhortó a la población a no acudir a las posadas y reuniones navideñas y de fin de año. El funcionario alertó que al cierre de noviembre se tuvo el pico más alto de contagios de Covid-19 y en diciembre éstos van al alza.

“El llamado a la población es abstenerse de estas celebraciones debido al alto riesgo de contagio que representan este tipo de eventos al congregar un número importante de personas en un mismo sitio, sin que se cumplan los protocolos sanitarios. Como saben cerramos el mes de noviembre con los más alto índice de contagios y este mes de diciembre seguimos con una tendencia al alza de contagios y muertes”, manifestó en un video compartido por la Dirección de Salud Municipal.

El municipio de León acumula 24 mil 652 contagios y mil 702 muertes, sólo este miércoles 21 leoneses murieron a causa del nuevo coronavirus.