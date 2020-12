PAN en Guanajuato descarta alianza con PRD y Nueva Alianza para 2021

Para las elecciones del 2021 el Partido Acción Nacional en Guanajuato podría llegar en solitario a las urnas al no haberse concretado las alianzas con el PRD ni con el Partido Nueva Alianza.

En el caso del PRD la coalición se descartó luego de que este miércoles por la noche se anunciara que irán en alianza con el PRI en 24 municipios y 12 distritos, donde en cinco ayuntamientos el PRI escogerá a la o el candidato y el partido tricolor designará a 19 aspirantes.

Tras el anuncio de la coalición, el dirigente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes, reveló que no se llegó a ningún acuerdo con el PRD porque las aspiraciones de este último “eran muy altas”. Además aseguró que no hubo apertura por parte de la dirigencia estatal y nacional del partido del sol azteca.

“Lamentablemente la dirigencia estatal del PRD no mostró una disposición o apertura, sus pretensiones, a nuestro juicio, eran muy altas y esto no hacía viable ni costeable electoralmente ir en alianza. Ante esta situación nosotros pedíamos que la negociación la jalara la dirigencia nacional, pero en este caso no ha habido respuesta. Lo que reportó la dirigencia nacional del PRD a la del PAN es que faltaba mucha disposición del grupo local del PRD”, declaró Román Cifuentes.

En el caso de la posible alianza con el Partido Nueva Alianza, el líder panista explicó que desde la dirigencia nacional del partido turquesa se les instruyó a no formar ninguna coalición con el Partido Acción Nacional.