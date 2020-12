Amenazan con cierre de centros comerciales en León si no se respetan los aforos permitidos

Autoridades sanitarias del gobierno municipal anunciaron que los operativos en centros y plazas comerciales se intensificarán para revisar que se cumplan los protocolos sanitarios, de no ser así, habrán sanciones y cierres.

Juan Martín Álvarez Esquivel, director de Salud Municipal, destacó que en últimos días se han visto aglomeraciones de personas en espacios comerciales con motivo de las compras navideñas.

“Se abarrotaron los centros comerciales, por un lado está bien la situación económica y comercial pero no olvidemos que estamos en una contingencia (…) hay espacios donde no se respetaron estas medidas, no hubo los aforos pertinentes y esto es lo que nos lleva a un riesgo, por unos cuantos que no cumplen nos afecta a todos”, declaró el funcionario municipal.

Guanajuato regresa a Semáforo Rojo, pero se permitirán eventos sociales En las últimas 24 horas murieron 67 guanajuatenses, el récord de fallecimientos desde que se reportó el primer caso en la entidad el pasado 16 de marzo.

Al último corte en León se tienen mil 891 casos activos de Covid-19, lo que ubica al municipio en el primer lugar a nivel nacional según el monitoreo realizado por la UNAM. Sobre esto, Álvarez Esquivel manifestó que se trata también de una responsabilidad de la ciudadanía el evitar que el número de casos del nuevo coronavirus sigan en aumento.

“No es nada halagador, sin embargo, la solución la tenemos nosotros como ciudadanos, es una responsabilidad compartida. Sabemos las condiciones que prevalecen en este momento de la pandemia (…) no nos queda más que hacer una conducta bien razonada de uso de cubrebocas y de evitar espacios cerrados donde haya concentración de muchas personas”, puntualizó el funcionario y precisó que la capacidad hospitalaria ya supera el 60%.

Durante la ceremonia de honores a la bandera, el alcalde Héctor López Santillana también se refirió a las fiestas decembrinas que comienzan a reportarse en el municipio. El edil exhortó a los leoneses a evitar este tipo de celebraciones.

“El fin de año viene acompañado de festejos y celebraciones propicias para la convivencia familiar, sin embargo, este es un año atípico y debemos ser responsables. No queremos que nos falte nadie más (…) recuerden que antes que cualquier celebración lo primero es tu salud, lo primero es tu familia”, señaló el edil.

Al último corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en León suman 26 mil 12 contagios de Covid-19 y mil 779 muertes. A nivel estatal el acumulado es de 78 mil 773 casos y 5 mil 066 muertes.

Bares, cantinas y antros en Guanajuato cerrarán 15 días por alza de contagios de Covid-19 Este jueves la Secretaría de Salud de Guanajuato confirmó 741 nuevos contagios de Covid-19 y 48 muertes; con ello se llegó a un acumulado de 76 mil 015 casos del nuevo coronavirus y 4 mil 900 personas muertas.

