Director de DIF en Apaseo el Alto y estudiante desaparecen, tras 15 días gobierno municipal se deslinda

Daniel Medina Mendoza, director del DIF municipal de Apaseo el Alto, desapareció el 22 de diciembre junto con Ulises Martínez Collazo, becario y alumno del Tecnológico de Roque. Ambos repartían apoyos sociales en la comunidad de San Antonio Calichar.

Han pasado 15 días desde que la familia del funcionario y el estudiante guanajuatense no tienen noticias de ellos. La madre de Daniel Medina Mendoza, Raquel Mendoza, denunció que las autoridades municipales de Apaseo el Alto no les han brindado ningún apoyo y se han deslindado de su integrante de gobierno.

Ulises Martínez Collazo, estudiante desaparecido junto con el titular del DIF de Apaseo el Alto. / Cortesía

Desde la Fiscalía General del Estado también han encontrado inacción pues no se tiene ningún avance en las investigaciones.

“Yo lo esperaba en la casa a las 5 de la tarde (del 22 de diciembre). Pero no se me hizo raro por que sabía que le salían compromisos, a veces a las 8 estaba en la oficina. Por eso no se me hizo raro que no llegara. El otro joven sí acostumbraba tener una hora para llegar a su casa, por eso su familia se preocupó; me hablaron yo le marcaba pero no entraba, pensé que estaba en alguna comunidad”, relató la madre del funcionario de 27 años que ese día se transportaba en un auto oficial Figo 2016 en color plata.

Dejan cuerpos desmembrados en Cortazar, Guanajuato Los cuerpos fueron dejados en la misma calle donde el 22 de diciembre donde tres personas fueron ejecutadas.

La violencia en la cabecera municipal y comunidades de Apaseo el Alto se ha instaurado, según relata la madre de Daniel, incluso su familia ha sido víctima de amenazas por parte del crimen organizado de “balacear su casa”

“Toda la gente se tuvo que ir y buscar refugio con familiares en Querétaro. Todos teníamos miedo (…) mandaron Guardia Nacional, hubo mas vigilancia y regresamos. Después se manifestaron en la comunidad de Marroquín por los secuestros”, recordó.

En Apaseo el Alto los ataques contra funcionarios públicos se han vuelto recurrentes. El 10 de diciembre Josefina Vega, empleada del Sistema de Agua Potable y esposa del titular de Servicios Municipales fue ejecutada. En la zona del ataque se localizaron 30 casquillos percutidos.

El 24 de septiembre de 2019 el regidor de Morena, Francisco García Ramírez, fue asesinado a dos cuadras de la Presidencia Municipal, tras haber participado en una Sesión de Ayuntamiento.

El municipio es gobernado por Carmen Ortiz, quien llegó a la alcaldía en 2018 luego de que el 11 de mayo de ese año su esposo y candidato al mismo cargo fuera asesinado cuando se encontraba en campaña.