En León se agota oxígeno medicinal, salen a surtir a estados vecinos

Desde hace 15 días María sale todos los días a buscar oxígeno para su madre y suegro, quienes se encuentran graves por complicaciones derivadas del Covid-19. Para ella cada vez se vuelve más complicado encontrar este gas en el municipio de León, donde ya se reporta desabasto.

En promedio gasta mil 200 pesos al día para rellenar los cilindros que sus familiares requieren. Además, se mantiene al tanto de su suegra hospitalizada, también por Covid-19. En 15 días ha gastado más de 50 mil pesos en tratar de ayudar a su familia.

“Ya tengo 15 días con mi mamá que requiere oxígeno y es muy difícil encontrarlo. La semana pasada estuvimos yendo a la calle 16 de septiembre, cerca del hospital, y allá te lo rellenan por 145 pesos pero el problema es que se agota muy rápido, hay muchísima gente. De ahí me fui al Sanatorio Chávez y no había, estaba agotado. De ahí me fui a (una distribuidora de oxígeno medicinal) por el panteón San Nicolás y tampoco, también estaba agotado”, detalló en entrevista para Publimetro.

Aunado a la dificultad para conseguir el oxígeno, los precios se elevan cada vez más. Por la compra de un cilindro de 670 litros pagó 9 mil 200 pesos, ahora busca reunir el dinero para comprar un concentrador de oxígeno, cuyo valor supera los 40 mil pesos.

“Es una situación bastante complicada y hasta que te llegue no lo vas a entender, no lo vas dimensionar porque ya ves cuando tu familiar que requiere oxígeno, que requiere de medicamentos, que tienes que esperar horas y buscar oxígeno en todas partes; te llega la angustia y desesperación de que tal vez la persona ya no pueda sobrevivir y esta situación cada vez se complica más”, señaló.

Incluso para los establecimientos dedicados a la venta de oxígeno medicinal se ha vuelto más complejo surtir el gas, tal es el caso de Israel. Su empresa Oxilife tiene que traer oxígeno diariamente desde Guadalajara. Señaló que desde noviembre las ventas se han triplicado y cuando en promedio rellenaba de 10 a 20 tanques diarios, ahora llega al centenar, si no se agota antes el oxígeno.

“Sí hay desbasto, de hecho aquí la planta proveedora de oxígeno no está surtiendo León, nosotros tenemos que ir a Guadalajara a conseguirlo (…) si me llegan 50 tanques hoy, para la tarde ya no hay nada. Nos llega diario pero de pocas cantidades y ahorita sólo estamos rellenando”, declaró.

Este lunes Guanajuato alcanzó los 89 mil 840 casos de Covid-19, tras un incremento de 639 nuevos contagios. A la fecha han muerto 6 mil 349 guanajuatenses a causa del nuevo coronavirus.

Lista de proveedores de oxígeno en León:

https://o2leon.netlify.app/?fbclid=IwAR0L-G5O_c4r8sYkO4vXmLF5sJfIozMxCdauReQY4MxOOHcpVbYho1Vc5Cw