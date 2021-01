Muere tránsito de León por Covid-19 y secretario de seguridad confirma contagio

El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, fue confirmado como positivo a Covid-19

Bravo Arrona informó en redes sociales que se mantendrá trabajando de forma remota en las estrategias de seguridad. Detalló que presenta una sintomatología leve.

Hoy me notificaron que resulté positivo de #Covid19.

Estoy atendiendo todas las recomendaciones médicas, ante ligeros síntomas que he tenido.

Me mantendré aislado y seguiré en nuestra labor de seguridad de manera remota. Seguimos adelante, sigamos cuidándonos.

— Mario Bravo Arrona (@Mario_BravoA) January 13, 2021