Revisan a Policía de Juventino Rosas tras asesinato de diputado local del PAN

A las 7 de la mañana de este miércoles, casi 24 horas después del homicidio del diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Cano; elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado aplicaron el “operativo trueno” a la Dirección de Seguridad Pública de Juventino Rosas.

El almacén de armamento, celulares y mochilas de los cuerpos de seguridad municipal fueron inspeccionados por los equipo de la Fiscalía local y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Serafín Prieto Álvarez, alcalde de Juventino Rosas. / Cortesía

El alcalde de este municipio, Serafín Prieto Álvarez, confirmó la revisión a su corporación de seguridad y aunque dijo que de forma preliminar no ha recibido ningún reporte negativo, se deslindó en caso de que hubiera un mal actuar por parte de los elementos de seguridad municipal.

“Si hay alguna culpa o algún involucramiento de algún integrante de Seguridad Pública pues la Fiscalía lo tendrá que resolver y yo siempre he dicho, como presidente yo les doy instrucciones, yo cuido que estén bien las cosas, las unidades, los uniformes y todo, pero fuera de trabajo yo no me puedo responsabilizar por un funcionario o un oficial de Seguridad Pública o de Vialidad, porque están haciendo otro tipo de acciones negativas totalmente opuestas a lo que es su trabajo y ahí la Fiscalía tendrá que tomar sus medidas”, declaró en entrevista para este medio.













El edil perredista que cumple su segundo periodo de gobierno al frente de Juventino Rosas adelantó que tras el asesinato del diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Cano, incrementará sus seguridad personal. Aseguró no ser víctima de ningún tipo de amenaza.

“Obviamente estaremos tomando algunas medidas, su servidor nunca ha tenido ningún incidente que nos pueda alarmar, sin embargo no podemos dejar de lado este tipo de situaciones para garantizar o todo esto -¿Entonces sí reforzará su seguridad?-, sí, claro”, reveló.

También dijo que todo apoyo de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado es “bienvenida” en el municipio, pues señaló, se debe garantizar la seguridad para el periodo electoral que está en curso.

“En este periodo electoral en el que ya estamos, se tienen que garantizar la seguridad en el municipio y esto queda en manos de la FSPE y de la Guardia Nacional. Lo que nos corresponde a nosotros pues lo vamos a hacer con toda la responsabilidad”, puntualizó.

A pregunta expresa sobre si el diputado Antonio Acosta Cano le externó ser víctima de amenazas, el alcalde descartó que fuera una posibilidad. Argumentó que con recurrencia era visto ejercitándose en varios puntos de la cabecera municipal.

“A mí me consta que era una persona que podemos deducir que no había tenido alguna amenaza, porque cuando alguien tiene alguna amenaza pues se empieza a cuidar. Desde mi punto de vista quien anda solo y con toda la confianza porque lo conocen en el pueblo, porque anda haciendo ejercicio, pues no tiene ningún tipo de amenaza o cosa a la que puedas temer”, declaró.