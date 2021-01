AMLO destaca violencia en Guanajuato y acusa a gobierno estatal de abandono de jóvenes

Este es un asunto muy aleccionador de cómo un modelo económico sin visión social no funciona”, es la causa por la que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, Guanajuato vive una ola de violencia.

Durante su “mañanera” de este jueves, el ejecutivo federal acusó al gobierno estatal de dejar a los jóvenes en el “abandono”, lo que ha provocado que sean cooptados por el crimen organizado y asesinados en enfrentamientos armados.

“El abandono a los jóvenes, los jóvenes se fueron desarrollando sin tutela, los que pierden la vida en los enfrentamientos, la mayoría jóvenes. Están encontrando fosas y todo indica de que son jóvenes los que están ahí, en el caso de Guanajuato”, declaró López Obrador.

El presidente destacó que aunque el estado cuenta con desarrollo económico sostenido, esto no ha funcionado para frenar la violencia, pues añadió, se trata de un modelo “sin visión social” que ha provocado descomposición social.

“Sigue habiendo violencia, homicidios, confrontación entre grupos y también asesinatos de dirigentes, acaba de fallecer y lo lamentamos, un legislador en Guanajuato; fue asesinado en Juventino Rosas. Estamos atendiendo este asunto, consideramos de que hay en Guanajuato una profunda descomposición social que se que se fue gestando durante años; se abandonó la atención a la gente, del bienestar, del pueblo y se permitió la operación de grupos de la delincuencia”, señaló.

Asesinan en Guanajuato a Juan Antonio Acosta, diputado local del PAN El diputado era aspirante a alcalde de Juventino Rosas, municipio donde fue asesinado.

Las declaraciones de López Obrador encontraron eco en el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien acusó que “parecieran” señalamientos con fines electorales y que en nada ayudan a la violencia que se reporta en Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. / Cortesía

“Yo lamento esas declaraciones porque quien debería de estar uniéndonos hoy pues siempre sigue trayendo un discurso de división, nosotros no hemos hecho otra cosa más que trabajar en conjunto con el gobierno federal. Afortunadamente con la Sedena, con los generales que se encuentran aquí en la región trabajan con nosotros de manera muy coordinada, igual con la Guardia Nacional; no tenemos queja, al contrario agradecimientos del trabajo. No es fácil lo que estamos viviendo, lamento estas declaraciones del presidente porque parecería que se acercan los tiempo electorales y lo único que busca es estar señalando en Guanajuato, no lo hace de la misma manera en Guanajuato”, respondió el gobernador de Guanajuato.

El mandatario estatal defendió su trabajo al frente del gobierno estatal y aseguró que durante enero se reporta una disminución del 30% de homicidios en comparación a enero de 2020 y 2019. Rodríguez Vallejo incluso argumentó que durante sus dos años de gobierno han sido procesados y sentenciados cerca de mil 500 delincuentes por los delitos de homicidio, secuestro y extorsión.

Sobre el enfrentamiento armado reportado este lunes en las inmediaciones de la comunidad de Santa Rosa de Lima, donde murieron 10 personas, entre ellos un policía estatal; confirmó que se trató de un intento de incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación a esta comunidad, considerada bastión del Cártel de Santa Rosa de Lima.

“La incursión que hubo fue un cártel rival, no fue el local. Hemos seguido trabajando con la gente de Santa Rosa (de Lima) y tan es así que ahí está la permanencia de la policía estatal y de la Guardia y fue a los que se enfrentaron este grupo delincuencial (…) ha dos años de mi gobierno hemos metido a la cárcel, cuando hablo de metidos es que ya están sentenciados, a un mayor número de personas que en todo el sexenio anterior. Son mil 500”, señaló.