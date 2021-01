"México no va a cambiar por la ineptitud de López Obrador": Alcalde de Irapuato

José Ricardo Ortiz Gutiérrez, alcalde de Irapuato por el PAN, calificó al gobierno federal de "inepto e inútil" para provocar el desarrollo del país a poco más de dos años de gestión.

Dijo "ver con tristeza" que desde el poder ejecutivo no se está buscando el crecimiento del país sino solamente "la repartición de culpas".

Señaló que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, se ha dedicado a "endosar" a las administraciones pasadas la responsabilidad de su cargo antes de buscar respuestas a los problemas estructurales del país.

"Mexico no va a cambiar por la ineptitud de López Obrador; va a cambiar por el esfuerzo y el trabajo de cada mexicano independientemente de su forma de pensar", arremetió Ortiz Gutierrez.

Lo anterior, en referencia a la declaración de López Obrador en su conferencia matutina de este jueves en la que señaló que en Guanajuato "hay mucha descomposición social" gestada por años.

Ortiz Gutiérrez resaltó que el gobierno estatal y el municipal que encabeza ha asumido su responsabilidad sin culpar como, sí lo ha hecho en diversas ocasiones desde su tribuna diaria el presidente de México.

"En Guanajuato, y haciendo referencia muy particular a un evento mañanero de hoy, no andamos viendo para el pasado. No endosamos responsabilidades, asumimos la responsabilidad de trabajar por el país, por el estado y por Irapuato", resaltó.