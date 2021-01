Estafan con venta de cilindros y oxígeno; leoneses pagan hasta 49 mil pesos

Esperanza es una mujer de la tercera edad y su esposo se encuentra grave a causa del Covid-19. Su familia pagó 49 mil pesos por un cilindro con capacidad de 3 mil 500 litros de oxígeno, el cilindro resultó estar vacío.

Desde inicios de este mes en Guanajuato se ha reportado desabasto de oxígeno medicinal para atender pacientes con Covid-19. / René Fúnez

“Nos engañaron” señala Esperanza, quien ahora acude a las instalaciones de Protección Civil Municipal para rellenar otro tanque de 680 litros de forma gratuita con el programa “León Oxigena” lanzado por el gobierno municipal.

“Compramos un tanque grande aquí mismo en León, pero nos lo dieron en 49 mil pesos, sin nada, el puro tanque (…) ayer (sábado) nos lo vendieron y dijeron que ya venía relleno, pero no, salió sin relleno. Nos engañaron, nada más nos vendieron el puro tanque – ¿Quién se los vendió? -, Un señor nos lo vendió”, señala Esperanza.

León cerca del colapso hospitalario, la ocupación supera el 80%

Ana Christina Ramírez pagó una garantía de mil 200 pesos a una empresa que le aseguró la abastecería de oxígeno. Eso jamás ocurrió y el dinero tampoco le fue devuelto. / René Fúnez

Ana Christina Ramírez pagó casi 30 mil pesos por dos cilindros de oxígeno para su esposo que lo requiere desde el 21 de diciembre, su gasto promedio para rellenar los tanques es de 500 pesos y “ya no hay ahorros”. Además, realizó un contrató con una empresa proveedora de oxígeno y dio mil 200 pesos en garantía para asegurar que se le surtiera el gas. Bajo el argumento de desabasto, la empresa no les ha rellenado sus cilindros, ni tampoco devuelto la garantía.

Ella refuta el posicionamiento de la Delegación de Profeco en Guanajuato, quien ha manifestado que se cuenta con el suficiente abasto de oxígeno y no hay denuncias por incremento de precios o irregularidades en la venta.

“De qué sirve que uno vaya a denunciar, si el tiempo que uno pierde en Profeco es el tiempo que necesita uno para atender al paciente. Entonces o atiendes al paciente o denuncias (…) no hay abasto (de oxígeno) yo tengo que andar recorriendo León, llamando y haciendo filas y son horas. Ahorita tendría que estar haciéndole de comer al paciente y estoy aquí formada (…) tengo dos hijos que me ayudan, pero le digo que esta enfermedad no sólo acaba con el paciente sino con la gente que los cuida, porque es mucho estrés porque no sabes si va a respirar, si va a salir o no, el dinero, hacer de comer; es muy estresante”, manifestó Ana Christina Ramírez.

En la fila para recibir oxígeno gratuito también está Saúl López Santos, por dos cilindros de 680 litros pagó más de 40 mil pesos, cerca de 22 mil pesos por cada uno; diariamente gasta mil 500 pesos en rellenarlos con algún proveedor. Aunque señala estar agradecido con el programa municipal de dotación de oxígeno, para él ha llegado tarde.

“Eso que dice Profeco que no hay desabasto no es cierto ve tan solo el costo, aquí entre mayor oferta, mayor demanda y eso obviamente va a elevar el costo, estos tanques antes estaban en cinco mil pesos” (…) está bien este programa, pero al gobierno estatal le faltó pericia y al federal también. Estamos diciendo que la contingencia se inicio en marzo del otro año y apenas empezaron este tipo de programas”, declaró.

María Inés Hernández corrió con mejor suerte, pudo conseguir un cilindro prestado para dotar de oxígeno a su mamá que se encuentra enferma y gracias a este gas se ha mantenido estable en casa sin ser hospitalizada. Recrimina la falta de empatía de los leoneses.

"Yo tengo familiares que están con pacientes de Covid y nos comentan la dimensión del problema, que en caso de que mi mamá solicitara alguna situación para internarla no hay un espacio vacío y es una realidad, así que estamos haciendo lo posible porque nuestro no familiar no necesite estar internado (…) yo trabajo en servicio al cliente y la verdad hay mucha gente que no le importa, si se sienten mal andan en la calle, sin cubrebocas, tocando todo lo que encuentran, se suben a los camiones sin protección, no portan gel, y esto está ya muy complicado y cuando a uno le toca como familiar, es una situación muy complicada y muy difícil porque hay momentos en los que sientes que ya es la última noche y no la vas a librar", señaló.













En León se agota oxígeno medicinal, salen a surtir a estados vecinos

Profeco sostiene que hay abasto de oxígeno

La Oficina Estatal de Defensa del Consumidor en Guanajuato ha mantenido su postura de que el León existe abasto de oxígeno para tratar a pacientes con complicaciones por Covid-19. Tampoco tienen denuncias por irregularidades en la venta del mismo.

Así lo aseguró Armando Guzmán García, delegado de Profeco en Guanajuato, quien sostuvo sus dichos por las revisiones realizadas a las empresas proveedoras: Infra, Degmed, Praxair y Oxilife.

“Reitero lo que dijo el Procurador Federal del Consumidor (Ricardo Sheffield Padilla) a nivel nacional y en la región. Antier nosotros hicimos un monitoreo con estos establecimientos para supervisar y enterarnos del prestador del servicio y ver si hay abasto suficiente. Todos nos confirmaron que hay suficiente oxígeno (…) nosotros le pedimos al proveedor facturas por lo menos de un año atrás, para verificar si hay un incremento que esté justificado, y ver que este en el sentido de decir que ellos están comprando sus insumos más elevados y en consecuencia hay justificación de venderlo más caro”, declaró.



