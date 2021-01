Reprueban vacunación contra Covid a servidores de la nación en Guanajuato: "es una falta de respeto"

En Guanajuato 14 servidores de la nación fueron vacunados contra el Covid-19, pese a que dichos biológicos estaban destinados a personal de salud que atiende de forma directa a pacientes con Covid-19.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reprobó dicha acción del gobierno federal y pidió que sean los trabajadores de la primera línea de atención lo que reciban la vacuna.

"Yo creo que no se vale y es importante lo he dicho que hay que apoyar a nuestros médicos de todas las instituciones, del IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, Secretaría de Salud en el estado, los que están en las áreas Covid tienen que ser vacunados primero antes que los siervos de la nación, antes que a la Guardia Nacional, antes que a cualquier otro, tienen que vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los internistas, a los camilleros, a los de limpieza también, abogo mucho por los de limpieza porque son personas que deben ingresar a las áreas Covid y están en el mismo riesgo que los doctores y también ellos aunque no son médicos son personal que ingresa a las áreas Covid", dijo Rodríguez Vallejo.

Fue el 16 de enero que el Periódico Correo difundió fotografías donde los también llamados “siervos de la nación” eran vacunados. El argumento, según Instituto Mexicano del Seguro Social, fue que estos funcionarios están adscritos a la delegación de programas estratégicos y están designados para vigilar la aplicación de las dosis a su personal médico.

Rodríguez Vallejo también dijo esperar que la vacunación a este sector no sea con fines electorales. También pidió priorizar la aplicación de las dosis en las zonas urbanas del estado.

"Hacemos un llamado a la federación para que nos ayuden a vacunar a nuestros médicos y enfermeras y luego veamos si a otros países o si a otros funcionarios o que otros sectores vamos a estar vacunando. La otra es que los servidores de la nación entiendo los quieren vacunar porque son los que van a llevar la vacuna a las poblaciones en riesgo la vacuna. Ojalá iniciemos por las manchas urbanas porque hoy los contagios más fuertes los tenemos en las grandes urbes, no en las zonas rurales", puntualizó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, calificó la vacunación de los servidores de la nación como “una falta de respeto para todos los médicos, las enfermeras y todo el personal de Salud".

El funcionario señaló que la fecha han muerto 97 trabajadores de este sector, por lo que dijo, es prioritario que médicos, enfermeros sean los primeros en recibir la vacuna sobre cualquier otro funcionario.

"¿Cómo seguir motivando al personal que ha puesto en riesgo su propia salud y vida después de casi 100 fallecimientos en el estado y más de miles en el País? (…) yo solamente transmito el sentir de nuestros compañeros de trabajo, es una falta de respeto a la dignidad, al esfuerzo y al profesionalismo que han manifestado todos nuestros compañeros”, señaló Díaz Martínez en entrevista para la televisora de gobierno.