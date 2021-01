VIDEO: Crematorio de León incinera dos cuerpos en el mismo horno, denuncian en redes

En redes sociales se denunció al crematorio San Xavier, ubicado en la colonia Polígono Industrial Milenio del municipio de León, por incinerar en el mismo horno los cuerpos de dos personas; violando el protocolo establecido.

Adolfo Enriquez Vanderkam, conocido por replicar denuncias ciudadanas en León, publicó un video en el que se aprecia como dentro del mismo horno yacen los cuerpos de dos personas.

“En el crematorio San Xavier ubicado en la colonia Albazul. Cremando dos cuerpos al mismo tiempo!!! Los protocolos lo impiden. Los deudos se llevan cenizas mezcladas” (sic), publicó Adolfo Enriquez Vanderkam.

Tras la viralización de video y la indignación generada en redes sociales, Christian Ureña, presidente de la Asociación de Funerarios de León, manifestó su rechazo a dicha practica y exhortó a que autoridades investiguen la denuncia.

Detalló que ante una saturación en los hornos de los crematorios, se debe hablar con la familia del difunto y explicarles que los tiempos de entrega se pueden prolongar por la alta demanda de incineraciones.

“Debemos de tener ante todo ética como funerarios y no justifica el que tengamos tantas cremaciones que se metan dos cuerpos, ante todo la ética (…) lo mejor es concientizar a la familia y hacerles saber que los tiempos de entrega se están prologando (…) el San Xavier, al contrario de los demás crematorios, es sólo crematorio, no tiene servicios funerarios, únicamente crema. Lo están viendo como un procedimiento industrial y no, mi postura es reprobar ese tipo de actos. Ante todo, se le debe de tener respeto a las personas, aunque ya no tengan vida”, recriminó el líder de funerarios en León.

Este mismo crematorio fue denunciado por vecinos del Fraccionamiento Alba Azul ante la Dirección de Gestión Ambiental del Municipio de León por las emisiones descontroladas de humo en sus instalaciones. La queja fue presentada el 15 de diciembre y quedó asentada en el procedimiento administrativo DP/041/2020. El 30 de diciembre se emitió una sanción monetaria contra el establecimiento.

Este medio solicitó la postura de Teresa Urbina, gerente del crematorio San Xavier, pero no se tuvo respuesta. Sin embargo, ofreció una entrevista al Periódico AM, donde defendió que los dos cuerpos fueron creados en el mismo horno con autorización de la familia.

“La imagen puede decir mucho o nada, esto que malévolamente lo publican personas ajenas no se vale… Ha habido ocasiones en las que única y exclusivamente por petición del familiar se autoriza una situación así", declaró Teresa Urbina para el Periódico AM.