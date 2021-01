No hay engaño en llamadas de servidores de la nación a adultos mayores, defienden senadoras morenistas

Las senadoras de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez y Malú Mícher, aseguraron que las llamadas que están realizando servidores de la nación a adultos mayores, a quienes les piden datos personales, son para generar un padrón de vacunación.

Rechazaron los dichos del secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, quien, en entrevista con la televisora de gobierno, alertó a la población para que no compartiera sus datos personales y aseguró que la vacuna contra el Covid-19 no será condicionada.

La legisladora Antares Vázquez calificó los dichos del titular de la Secretaría de Salud de Guanajuato como “mezquinos”.

“El secretario de Salud en Guanajuato, Daniel Díaz, fue el que estuvo diciéndole a la gente que no tome las llamadas de los servidores de la nación para atender el proceso de vacunación. Esas son algunas de las personas mezquinas (…) hay mucha desinformación y están muy furiosos”, declaró la senadora.

Denuncian engaños a adultos mayores para asegurarles vacuna contra Covid-19 Presuntos servidores de la nación llamaron a domicilios en Guanajuato para conseguir los datos personales de los adultos mayores.

Explicó que las llamadas son para confirmar el domicilio de los adultos mayores que ya se tienen inscritos en los programas del bienestar y así generar un padrón para desplegar a los servidores de la nación en el estado para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

“No les pueden pedir dinero, ni les pueden pedir el voto, pero sí confirmar el lugar y fecha para poder atenderles. Ya se tienen los domicilios de quienes han estado recibiendo los apoyos del bienestar, sin embargo, a veces la gente cambia de domicilio y no se le encuentra. No hay engaño y es necesario que tomen esa llamada. No hay otra alternativa por la movilidad y por eso se está haciendo de esta manera”, señaló.

Por su parte, la también morenista, Malú Mícher, aseguró que los servidores de la nación que ya fueron vacunados y que formarán parte de las brigadas de vacunación, ya fueron capacitados para aplicar las vacunas.

“Por supuesto que fueron capacitados, sería irresponsable de nuestra parte, del gobierno de México, de la Secretaría de Salud el no tener un equipo de gente capacitada. Fue la Coordinación Nacional de Estrategia de vacunación, que coordina el DIF, que capacitó y participó con el sector salud”, detalló.

Precisó que en el estado de Guanajuato hay poco más de 800 servidores de la nación, pero sólo los que estarán en las brigadas recibieron la vacuna.