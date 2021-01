“Veía los cuerpos encimados, de a dos”, relata testigo sobre crematorio San Xavier

Las indagatorias sobre la mala disposición de cuerpos en el Crematorio San Xavier, en León, continúan. Un testigo narra que de primera mano vio como en el crematorio era recurrente la práctica de incinerar dos cuerpos en el mismo horno.

“Sí llegué a ver dos cuerpos que estaban ahí quemándose y por lo que comenta la gente yo sabía que era de uno y se me hizo raro que metieran de dos, porque cuando lo hacían salía mucho humo (…) pues ahorita hay muchos muertos por lo del Covid y cuando entrábamos podíamos ver cómo era el proceso. Cuando abrían la puerta del horno sí se veían los cuerpos ahí encimados, los huesos y dos, imagínese, que se llegue a morir un familiar y que te hagan eso”, señaló el testigo que optó por el anonimato.

Explicó que sus ingresos al Crematorio San Xavier, ubicado en la calle Circuito Luxma, número 131-B, del Polígono Industrial Milenio, eran constantes y podía ver como se tenía una alta demanda de cremaciones por fallecimientos derivados del Covid-19.

“Yo me imagino que era por el trabajo que tenían porque siempre había cuerpos ahí. Entraba seguido a ese lugar y siempre había cuerpos, de hecho, a veces me pedían ayuda para manipularlos (…) me tocó llegar a ver cuatro o cinco cuerpos, aparte de los que tenían en el horno quemándose”, narró.

VIDEO: Crematorio de León incinera dos cuerpos en el mismo horno, denuncian en redes En el video se aprecia como dos cuerpos se encuentran dentro del mismo horno, violando los protocolos establecidos.

El Crematorio San Xavier cuenta con varias denuncias por la alta emisión de humo y por “presuntas prácticas inadecuadas en las disposiciones de cremación”, según informó la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG).

El 26 y 27 de enero la SSG realizó inspecciones al crematorio, sin que aún se informe cuál es el dictamen de lo que se encontró.

El 15 de diciembre del año pasado la Dirección de Gestión Ambiental de León inició el proceso administrativo DP/041/2020, que derivó en una sanción económica de 13 mil pesos, emitida el 30 de diciembre.

Este 26 de enero, la dependencia municipal de León volvió a constatar “emisiones con afectaciones al medio ambiente”, por lo que procedió a levantar una segunda sanción.

Otra denuncia por las emisiones de humo se realizó ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) en Guanajuato y quedó asentada en el expediente “CT-0003/2021A: Emisiones contaminantes a la Atmósfera – Crematorio San Xavier”, pero fue turnada a la Dirección de Gestión Ambiental, al ser competencia de esta última.