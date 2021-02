León supera las 3 mil muertes por Covid-19, experto estima que quedan seis meses de pandemia sin control

En las últimas 24 horas se confirmaron 47 nuevas muertes de leoneses a causa del Covid-19, con ello el municipio llegó a los 3 mil 030 decesos. De los 311 nuevos contagios en el estado, 155 se detectaron en León que acumula 37 mil 283 casos en total.

Alejandro Macías, infectólogo y ex comisionado para la atención de la pandemia por la influenza AH1N1 en 2009, estimó que sería hasta julio que en el país se pudieran tener números inferiores de propagación que permitan un mejor manejo de la pandemia por el nuevo coronavirus.

“El virus a pesar de estar entrando en una pandemia, está tomando una cierta estacionalidad y que como va a encontrar hacia abril y mayo menos gente para infectar vamos a tener un alivio por ahí de mayo y junio. No soy un agorero o un adivino, pero creo que ahora sí vamos a poder medio dominar la pandemia por ahí de junio y julio con cifras más tolerables, digamos, más llevadera en hospitales”, explicó durante una conferencia virtual en la Universidad de Guanajuato.

Macías se refirió al avance de la pandemia en el municipio de León, del que dijo, a partir de este fin de semana se ha tenido un ligero descenso en los contagios.

El especialista señaló que la vacunación “es una carrera contra el tiempo” a fin de evitar que el virus del SARS-CoV-2 siga mutando y se generen nuevas variantes con mayor capacidad de contagio. Explicó que existe una alta probabilidad de que haya una variedad mexicana del virus, pero que no han sido detectada.

“Yo estoy casi seguro de que sí la tenemos y simple y sencillamente no la hemos descrito. Creo que, en las semanas subsecuentes, porque México tiene menos capacidad para desarrollar secuenciaciones completas, pero en las semanas siguientes vamos a escuchar que no sólo tenemos virus con mutaciones como E484K, que ya se reportó en Guadalajara; sino que ya hay virus que tienen una característica reproducible que tiene otras características y que entre todas caracterizan una nueva variante mexicana”, declaró en el foro “Covid-19: Situación Actual y Perspectivas de la Vacunación”.

Sudáfrica detuvo la vacuna AstraZeneca después de que un ensayo clínico indicara que no protegía contra el COVID-19 leve a moderado causado por B.1.351, el virus muy contagioso que surgió ahí. No está claro si la vacuna protege contra la enfermedad grave. https://t.co/nBnQAjIePV — Alejandro Macias (@doctormacias) February 8, 2021

Variantes reportadas en otros países que permiten mayor propagación:

Reino Unido – B.1.1.7

Sudáfrica – 501Y.V2

Brasil – P.1

Durante su conferencia magistral también explicó que entre las “lecciones” que ha dejado la pandemia del Covid-19 al país, está la necesidad de mayor inversión en salud pública, así como buscar que México sea autosuficiente para producir vacunas.

Para el infectólogo la inmunidad de rebaño en el país no se logrará antes del 2022, dado el retraso en la vacunación.

“De acuerdo con estimaciones internacionales de las vacunas que nos van a llegar, México no lo va a lograr antes del 2022 (…) Estados Unidos, buena parte de Europa, Israel, a donde se les pasó suficiente cantidad de vacunas, van a lograr la vacunación de rebaño este mismo año y ojalá lo obtengan rápido para que nos suelten la vacuna porque solidaridad internacional no va haber (…) la lección también es esa, el dinero no te va a servir si tú no produces vacunas, tenemos que ir hacia la soberanía de la producción de vacunas”, dijo.