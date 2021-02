Se aferran a Feria de León 2021, ahora autoridades la proyectan para el verano

Autoridades en Guanajuato mantienen en pie la realización de la Feria Estatal de León 2021, misma que podría aplazarse para el verano de este año, siendo agosto uno de los meses tentativos; según declaró el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario reconoció que en este momento de la pandemia por el Covid-19 no existen condiciones para su realización y sería una vez que los contagios bajen y se tenga una mayor vacunación que, el evento masivo que reúne a más de 5 millones de personas en promedio cada año, se realice.

Samsung: Galaxy S21 5G, S21+ 5G y S21 Ultra 5G llegan a México en Pre-order No te pierdas los beneficios de comprar durante Pre-order, del 05 hasta el 18 de febrero

Rodríguez Vallejo argumentó que el evento, que se realiza tradicionalmente en enero hasta los primeros de días de febrero, daría un respiro a la economía en el municipio de León.

“Hay mucha gente que vive de ella y para ellos sería un respiro si se hace en verano o se hace en otra fecha, no tiene nada de malo patear el bote y esperar mejores resultados. La Feria es una decisión del Ayuntamiento, es una Feria Estatal, pero al Ayuntamiento es quien autoriza. Yo he estado en contacto con el alcalde y respetaremos la decisión del municipio, pero que valoren hacerla en otras fechas”, dijo el gobernador de Guanajuato.

El presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, Juan Carlos Muñoz Márquez, señaló que la organización está lista para cancelar o realizar la feria, dicha decisión dependerá del Ayuntamiento de León.

“Nosotros tenemos que estar preparados para organizar una feria ante cualquier circunstancia y distintos escenarios, pero no somos la autoridad que determina si se cancela o no. Hemos sido muy respetuosos en ese tema, es una decisión que tomará el gobierno municipal y del estado basado en la información que la Secretaría de Salud pueda emitir junto con la Secretaría de Economía, porque hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta”, dijo.

Mantienen viva Feria de León, ahora la retrasan para marzo y abril El alcalde Héctor López Santillana puntualizó que no ha sido cancelada por las implicaciones económicas que tendría.

Muñoz Márquez detalló que se analiza el recurso necesario para convertir el recinto ferial en un espacio público abierto todo el año, pero dadas las condiciones sanitarias y económicas que deriven en una cancelación, se podría solicitar un subsidio al gobierno local y estatal para mantener en operación a las instalaciones.

Puntualizó que las mejoras a la infraestructura presentan un avance del 95% en la nueva área de bares y restaurantes, del 87% en la macro plaza y del 55% en las mejoras de baños y áreas de sombra. Las obras podrían entregarse en su totalidad en un mes, según refirió.

“En el momento que no haya feria no habría ingresos, no generaría los ingresos suficientes para mantener el recinto a lo largo del año y esto aunado de que viene una nueva iniciativa de hacer el recinto abierto todo el año, que se convierta en una plaza pública, esto generaría costos adicionales que aún se desconocen”, declaró.

Por último, comentó que ya se tienen contratos con expositores y comerciantes que cada año ofrecen sus productos en la Feria Estatal de León. Detalló que los adelantos que ya se han dado como parte del contrato podrán ser regresados si así es solicitado ante una posible cancelación.

En Guanajuato otros eventos similares, como la Feria de las Fresas 2021 en Irapuato, ya anunció su cancelación por las condiciones sanitarias. A nivel nacional la Feria Nacional de San Marcos en el estado de Aguascalientes, también anunció su posposición para este año tras no tener edición 2020.