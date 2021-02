Exigen colectivos reiniciar búsquedas reales de fosas clandestinas en Guanajuato y no "simulaciones"

El colectivo Buscadoras Guanajuato se sumó a los trabajos de prospección de terreno en la zona de Barranca de Venaderos en León para localizar posibles fosas clandestinas tras reportes de ser “un tiradero de cuerpos”.

Paola, integrante del colectivo, señaló que se trata de un trabajo de análisis de la zona, para conocer sus accesos, dimensiones y características, para luego comenzar con las jornadas de búsqueda de sitios de inhumación clandestina.

Explicó que, desde diciembre, tras los hallazgos de fosas en Acámbaro de al menos 75 cuerpos, las búsquedas se han pausado. En ese sentido, exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que las reinicie de forma inmediata.

“Nosotros como colectivos queremos que se reanuden las búsquedas como tal y no las prospecciones. Que se inicien las búsquedas reales donde podamos encontrar a nuestros familiares (…) para ellos (la Fiscalía) es la pandemia, decir que salubridad no nos permite tener búsquedas porque la pandemia no lo permite. La identificación de ADN también es muy lenta”, criticó Paola.

















La activista que ahora busca a su esposo desparecido el año pasado en el municipio de Silao, también rechazó la posición de la Fiscalía, a cargo de Carlos Zamarripa, de no permitir el acceso a las fosas encontradas en Irapuato este lunes; así como que no se consideren indicios importantes como las prendas, mismas que son abandonadas por la Fiscalía.

“Se me hace muy injusto que la Fiscalía no nos dé acceso a dicha búsqueda por el hecho de que ellos las encontraron. Seamos honestos, los desaparecidos no son de nadie, no son un triunfo, son personas que les tocó estar en esta situación y sus familiares los están buscando”, dijo.

Hasta el momento en Barranca de Venaderos no se han tenido hallazgos positivos de fosas clandestinas, pero la integrante de Buscadoras de Guanajuato adelantó que seguirán realizando trabajos en la zona.

En la prospección de este jueves también participaron integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda, Sedena, Guardia Nacional y Policía de León.