Cortarán energía en Guanajuato a partir de las 6 de la tarde: Cenace

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informó que a partir de las 18:00 horas y hasta las 23:00 horas en el estado de Guanajuato y otras entidades de la región se realizarán cortes rotativos de energía.

Se argumentó que los cortes de energía se dan por el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país.

“A la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas que este martes 16 de febrero se llevarán a cabo cortes de carga rotativos y aleatorios a partir de las 18 horas”, informó el Cenace.

Se recomendó a la población:

Apagar las luces que no se estén utilizando.

Desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran.

Cerrar cortinas y persianas para conservar el calor.

Disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, advirtió desde este lunes las implicaciones que tendría un apagón en el estado de Guanajuato.

“Estamos pidiendo que no vaya ser Guanajuato de los que nos toque un apagón porque los daños son cuantiosos (…) un apagón de cinco minutos no significa que la fábrica se eche andar en cinco minutos, reiniciar las máquinas les lleva a veces hasta un día a muchas de las empresas, por las propias máquinas no se prenden rápido tardan horas y cambian de turno, es un problema, además de los hospitales, aunque tienen generadores de energía, refinería, todo se afectaría”., declaró el gobernador.

Este 15 de febrero los mismos cortes rotativos se aplicaron en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas.

