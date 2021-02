Médicos del IMSS en León protestan para exigir ser vacunados contra Covid-19

Cerca de un centenar del personal médico de la UMAE del Hospital De Ginecología Y Pediatría 48 del IMSS en León exigieron ser vacunados contra el Covid-19.

El café y nuestros cinco sentidos, un ritual Prepararnos y beber nuestro NESCAFÉ® es un ritual…

La manifestación comenzó a las 07:30 de la mañana de este miércoles en la explanada del centro médico. Los trabajadores del sector salud recriminaron que, pese a que no atienden de forma directa a pacientes Covid, parte de sus compañeros ya han tenido contagios.

Diana Santos, médica en esta unidad, dijo que sólo se les ha indicado que posiblemente en dos semanas se les podría vacunar al no ser considerados trabajadores prioritarios.

“Lo que nos dijeron es que en este momento, por forma verbal, es que íbamos a recibir la vacuna quizás en dos semanas porque no éramos considerados prioridad, pero no nos enseñaron ningún formato, no hay un plan de vacunación como sí está organizado en otras unidades como salubridad o ISSSTE, que ya van para una segunda dosis, pero aquí no ha llegado nada”, denunció la doctora.

Los manifestantes informaron que son alrededor de mil 500 trabajadores en esta unidad los que no han sido vacunados, pese a que dijo, están expuestos todos los días a ser contagiados del nuevo coronavirus.

También se denunció que cuando uno de sus compañeros se contagia, sólo se les paga el 50% de su incapacidad al argumentarse que se trata de enfermedad y no riesgo de trabajo, pese a las complicaciones que puede generar el Covid-19.

Tras media hora de protesta, se reunieron con el sindicato de trabajadores del IMSS, pero se adelantó que si no se tiene respuesta sobre la vacunación, continuarán las manifestaciones.







Publicidad