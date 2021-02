“Se saltan fila” y viajan a vacunarse a Guanajuato desde otros municipios y estados

De otros municipios de Guanajuato e incluso de otros estados, ciudadanos han acudido a los nueve municipios del noreste de la entidad para ser vacunados contra el Covid-19.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que se tiene reporte de personas originarias que han viajado a Guanajuato para ser vacunados. Precisó que la aplicación del biológico no fue negada, pero pidió a la población no saltarse el proceso establecido en el Plan Nacional de Vacunación.

“Incluso de otros municipios y de otros estados, de Querétaro se han venido porque está muy cerca. Ellos literalmente llegan a ver si pega y no se le ha negado el servicio a nadie, pero si haces un anuncio de que pueden ir de otros municipios puede ser que ya no avancemos y ya no vacunemos a otras personas”, dijo Díaz Martínez.

Mauricio Hernández Núñez, delegado de los Programas del Bienestar del Gobierno de México en Guanajuato, también se refirió a la problemática y detalló que ciudadanos de Celaya viajaron a Comonfort para aplicarse la vacuna. También dijo tener reportes de personas originarias de San Miguel de Allende e Irapuato.

“Es un número muy reducido de Celaya, del norte de Celaya. Tenemos una premisa, no podemos negarle el biológico a ninguna persona, se les dio la atención y se les pidió que nos ayudaran porque el Plan Nacional de Vacunación apunta en este momento a Comonfort. Nosotros vamos a atender primero a los adultos mayores de Comonfort que nos restan y después vamos a atender a la gente de Celaya porque no pensamos negar de ninguna forma las dosis”, declaró.

El funcionario federal también dijo que se reportaron algunos incidentes de personas provenientes de otras zonas que no están dentro de los nueve municipios donde se aplica la vacuna de AstraZeneca, quienes exigieron a los llamados servidores de la nación, les fuera aplicado el biológico.

“Ahora las personas de Celaya que vinieron aquí a vacunarse pues van a tener que regresar por su segunda aplicación a este mismo espacio, entonces eso tienen que evaluar ellos y también tienen que evaluar que hay una población igualmente de importante que Celaya, que es la de Comonfort”, explicó

Avance de la aplicación de las 40 mil 619 vacunas para adultos mayores en municipios del noreste de Guanajuato:

Atarjea: 810 Comonfort: 5,201 Doctor Mora: 1,813 San José Iturbide: 4,149 San Luis de la Paz: 8,046 Santa Catarina: 380 Tierra Blanca: 1,030 Victoria: 1,489 Xichú: 1,040