Comerciantes en León protestan por cierre de calle en barrio tradicional

Colonos y comerciantes se manifestaron en contra del cierre de una de las calles del Barrio de San Juan de Dios. Advierten afectaciones económicas.

Este martes se comenzaron a colocar macetones en parte de la calle Manuel Altamirano, en el Barrio de San Juan de Dios, cerrando el paso a la vialidad. Comerciantes acusaron que la medida de embellecimiento profundizará sus pérdidas económicas

Alma López, secretaria de Asociación de Comerciantes de San Juan de Dios, denunció que la Fundación Mi Barrio A.C, a cargo del ex regidor Jesús Vázquez, no está constituida legalmente ni Juan Manuel Flores López es presidente de colonos, pues su periodo culminó el año pasado. Estos dos últimos, identificados impulsores del proyecto.

“Necesitamos trabajar y estamos en sumar y mejorar el aspecto de nuestro barrio y nuestra ciudad, pero nos están afectando. El trabajo todo lo vence, es el eslogan del municipio, queremos trabajar. Es lo que necesitamos”, dijo.

La comerciante advirtió que el cierre de la calle de acceso al barrio, reducirá la llegada de clientes, además de que se complicará el descargue de mercancía para los comercios y que según informó, es de 500 toneladas a la semana.

Colonos señalaron que, pese a que habían mostrado su inconformidad con el proyecto y se reunieron con Luis Antonio Alanís Villareal, administrador de servicios municipales de León; se decidió continuar con la colocación de los macetones.

“Ya tenían planeado hacer este movimiento, pero habíamos solicitado que no se hiciera porque esta afectando muchos colonos y comerciantes. Estamos en desacuerdo y quisiéramos que no se procediera, porque los que tenemos rentando el local pues se nos van a ir los comerciantes y van a cerrar, están parando toda la economía. Lo van a poner bonito, pero no hay economía”, denunció un habitante del barrio.

#León: vecinos se quejan por macetones en el Barrio de San Juan de Dios Publicado por Zona Franca Noticias en Martes, 23 de febrero de 2021