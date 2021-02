Escuelas particulares en Guanajuato no regresan a las aulas en marzo

La Federación de Escuelas Particulares (FEP) de León rechazó que sus escuelas afiliadas regresen a clases presenciales en 1 de marzo.

La FEP León, que integra 58 instituciones educativas que representan a un total de 179 claves de centros de trabajo varios municipios, se deslindó de lo anunciado por la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), que tiene a 190 escuelas afiliadas en Guanajuato.

En un comunicado se puntualizaron que la ANEP “no representa la voz en general de las escuelas particulares del país”.

“Hemos recomendado a nuestros afiliados mantenernos en el respeto absoluto a los lineamientos oficiales en materia sanitaria. Desde ahí, seguiremos proponiendo ideas y estrategias para recuperar con responsabilidad parte de lo mucho que hemos perdido como sociedad en un año”, informó la FEP León.

Ernesto Pérez Castro, vicepresidente de la Federación de Escuelas Particulares en León, explicó que no existen condiciones sanitarias para un regreso presencial a clases.

Señaló que pese a las afectaciones, seguirán los lineamientos que marquen las autoridades sanitarias.

“(La Asociación Nacional de Escuelas Particulares) no representa a todas las escuelas particulares y no puede expresarse en nombre de todo el bloque, en el caso de nosotros hemos mantenido un diálogo permanente con la Secretaría de Educación de Guanajuato y consideramos que en este momento no hay condiciones para un regreso organizado y coordinado a clases”, declaró en entrevista.

La Federación de Escuelas Particulares (FEP) de León tiene instituciones afiliadas en: Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Ocampo, Pueblo Nuevo, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao, Valle de Santiago y Yuriria.

En sus centros educativos estudian más de 33 mil alumnos se da trabajo a 2 mil 250 maestros y se apoya a 2,870 alumnos con becas, según el último informe del ciclo 2019-2020 que acaba de concluir.

Apenas este lunes, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, estimó que se pueda tener un regreso a las aulas hasta el 2022, una vez que se consiga la inmunidad de rebaño. Lo anterior para no poner en riesgo a los alumnos y al cuerpo docente.

“Es muy complicado ya esté semestre pensar en un regreso a clases presencial y esto hay que entenderlo. Es una recomendación de las instancias de salubridad y claro es por salvar vidas y cuidar la salud de todos nosotros", dijo el mandatario estatal.