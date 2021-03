Llaman a no desestimar los reportes al 911 para frenar el narcomenudeo: ex agente de la Interpol

Según el reporte de la incidencia delictiva en 2020 presentado por el Observatorio Ciudadano de León (OCL) todos los días se iniciaron 33 indagatorias por el trasiego de droga en este municipio.

David Osuna Mendoza, ex investigador de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Colombia, señaló que en León se tienen una “desterritorialización” por parte de las corporaciones de seguridad ha permitido que el narcomenudeo prospere. También señaló que lo anterior, no se da si no hay una colusión de los propios elementos.

“En términos generales no puede florecer el narcomenudeo, ni ninguna de las actividades criminales que conocemos en México, ni en ningún país del mundo, sin que exista cierta participación de actores esenciales para el combate al problema”, dijo.

Para el especialista en seguridad pública y justicia, la apuesta debe ser mejores condiciones salariales y de trabajo de las diferentes corporaciones para que no sean sumados a las filas de la delincuencia organizada.

“El punto donde quiero hacer énfasis es en la cantidad de dinero que produce para las organizaciones en ciertas zonas y ese es un indicador que nos debe decir que para que este negocio se mantenga vigente se requiere de la participación de autoridades, lamentablemente es así”, puntualizó.

En colonias de León crecen reportes de venta de droga hasta 4 mil 470% Varias de las colonias con más reportes coinciden con zonas del municipio donde se reportan ataques armados con frecuencia.

En su análisis de la delincuencia en León, explicó que se debe dar mayor preponderancia a los reportes ante el 911, pues con ello, se puede mapear donde se concentra la problemática de ciertos delitos como el narcomenudeo.

En su informe, el Observatorio Ciudadano de León detalló que tres delitos reflejaron un alza en 2020 respecto a la incidencia ocurrida en 2019: homicidio doloso con un 37.97%, robo a transeúnte con un 22.39% y el narcomenudeo con el mayor aumento, al incrementar un 70.67%.

Este medio con signó el 10 de enero de este año que la venta y consumo de droga en León se ha disparado en la actual administración, sólo del 2018 al 2020 los reportes al 911 por la venta de droga han crecido en un 56.6%.

Según información de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL), en 2018 hubieron mil 166 reportes, en 2019 la cifra se incrementó a mil 444 reportes, para el cierre de 2020 la cifra llegó a los mil 826 folios abiertos por el trasiego de droga.

En colonias como Santa María del Granjeno se han concentrado los reportes, en 2018 se registraron seis reportes, para 2020 fueron 291, un incremento del 4 mil 750%.

El narcomenudeo en León creció un 70.6% en 2020 con un total de 12 mil 334 carpetas de investigación en comparación con las 7 mil 176 que se tuvieron en 2019. Especialista en seguridad advirtió que se debe al poco control del territorio por parte de las autoridades de seguridad.