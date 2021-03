Con arte urbano exigen igualdad de género en León

Con ilustraciones de mujeres icónicas en la lucha feminista se realizó la quinta edición de “Las mujeres nos pintamos juntas” con un mural ubicado en Hacienda El Sauz en la Colonia Hacienda de Otates, de León.

La pinta del mural estuvo organizada por el Instituto Municipal de la Juventud (IMJU) y el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres). Contó con la participación de 10 artistas locales y cuatro provenientes de los estados de Hidalgo, San Luis Potosí y Ciudad de México

En las expresiones de arte urbano se observa desde figuras de la música como Chavela Vargas hasta un homenaje realizado a las trabajadoras de la salud que hacen frente a la pandemia por el Covid-19.

“En este evento es la segunda vez que participo y me parece bastante bien porque aunque estamos en Ciudad de México que son ciudades muy grandes, pues no hay tanta difusión de este tipo de cosas (…) tengo 18 años pintando aunque no tan constante pero yo he manejado el estilo en letras como 3D pero ahorita intenté hacer algo que refleje la naturaleza que me parece que es un símbolo femenino de nuestro entorno”, señaló Andrea, artista originaria de la Ciudad de México que participó en el mural.

Yunuen es originaria de Veracruz, pero ahora radica en San Luis Potosí. También participó en la quinta edición de “Las mujeres nos pintamos juntas”, para ella era importante representar a las mujeres que protestan para exigir igualdad de género y denunciar violaciones a los derechos de las mujeres.

“Tenemos una temática donde cada quien tenía que escoger o hacer homenaje a algunas mujeres (…) yo más bien quise hacer un homenaje a las chicas que luchan por lo derechos de todas, que van a las protestas y a las marchas”, explicó.









