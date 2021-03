Guanajuato pasa a semáforo amarillo con actividades económicas el 60%

Desde este lunes 8 y hasta el domingo 14 de marzo el estado de Guanajuato permanecerá en semáforo amarillo con alerta, con lo que las actividades económicas podrán operar a un 60% de su capacidad.

El café y nuestros cinco sentidos, un ritual Prepararnos y beber nuestro NESCAFÉ® es un ritual…

Fátima Melchor Márquez, jefa estatal de epidemiología de la Secretaría de Salud, explicó que aún con el cambio, que más que sanitario es de índole económico, de no respetarse las medidas sanitarias se podría presentar una tercera ola de contagios de Covid-19 en la entidad.

“No es momento de relajarnos, no es una tregua con el coronavirus o con la pandemia, si nos relajamos, si nos dormimos nos puede volver a alcanzar una situación como la que ya vivimos, un pico más alto, una tercera oleada, un rebrote y nadie queremos esta situación”, dijo.

Con este cambio en el Semáforo Estatal para la Reactivación Económica en Guanajuato, podrán operar a un 60% de su capacidad y con sana distancia las áreas públicas y privadas de actividad física, los clubes, centros deportivos, spas y gimnasios con previa cita para controlar el aforo.

Para actividades de culto también aplicará este aforo máximo permitido, así como para actividades empresariales en lugares cerrados y abiertos.

“Espacios o áreas de culto hasta un 60% de su capacidad instalada. No a las fiestas patronales, no a las peregrinaciones, no a actividades en atrios ni actividades masivas. Aún no es tiempo de tener aglomeraciones, de esos festejos que todos estamos esperando”, señaló el subsecretario para MiPyMes de la Secretaría de Desarrollo Económico, Froylan Salas Navarro.

📣A partir del próximo lunes tenemos en el estado Semáforo Amarillo 🟡 con alerta.

Debemos seguir con las medidas de prevención para avanzar rumbo a la reactivación, todo depende de cuánto y cómo nos cuidemos. #UsaCubrebocas y mantén #SanaDistancia.https://t.co/ypQlaMO7V9 pic.twitter.com/nTal4h1XS0 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) March 6, 2021

En el caso de antros, bares, cantinas, casinos y balnearios permanecen con una capacidad permitida de operación al 50% de sus aforos y con ventilación constante.

“Se deberá conservar en todo momento las medidas y protocolos sanitarios no es momento de dejar el cubrebocas, no es momento de no guardar la sana distancia, no es momento de dejar de usar el gel antibacterial, la limpieza en las superficies. Si podemos quedémonos en casa, resguardémonos", exhortó Salas Navarro durante el anuncio del cambio de semáforo.

El cambio en el semáforo para Guanajuato fue criticado por el infectólogo y director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), Juan Luis Mosqueda, quien alertó sobre un posible relajamiento en las medidas sanitarias por parte de la ciudadanía.

Tienes obesidad, haces dieta y bajas de peso, el médico te da libertades y tú decides comer igual que antes ¿qué pasará? Pues subirás otra vez de peso.

Han bajado los casos de COVID, cambia el semáforo 🚦 a amarillo 🟡, la gente corre a amontonarse, ¿qué pasará? ¿Hay dudas? — Juan Luis Mosqueda (@doctormosqueda) March 7, 2021

“Tienes obesidad, haces dieta y bajas de peso, el médico te da libertades y tú decides comer igual que antes ¿qué pasará? Pues subirás otra vez de peso. Han bajado los casos de COVID, cambia el semáforo a amarillo, la gente corre a amontonarse, ¿qué pasará? ¿Hay dudas?”, publicó en su cuenta de Twitter.

Hasta el último corte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la entidad acumula 122 mil 815 contagios de Covid-19, del total, han muerto 9 mil 987 pesos

Ante el anuncio del cambio a semáforo amarillo, el Municipio de León continuó con los operativos preventivos de casos positivos por Covid-19. La Dirección General de Fiscalización y Control suspendió 12 eventos: siete bailes sonideros, tres fiestas, una pelea de gallos y un evento de arrancones. En dichos eventos se reunieron hasta 400 personas.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de León en coordinación Protección Civil, Policía Municipal, Tránsito Municipal, Juzgados Cívicos, Regulación de la Seguridad Privada, y Comercio y Consumo, realizó un operativo en el corredor Madero que dejó como saldo la detención de 64 personas por no usar cubrebocas. Del total de los detenidos fueron 13 mujeres y 41 hombres por esta falta.

“La dirección de Movilidad ha entregado a lo largo de la pandemia de manera gratuita más de 569 mil 500 cubrebocas en el SIT y ha realizado más de 15 mil acciones de nebulización a unidades del transporte público. La dependencia ha negado a más de 11 mil usuarios el servicio en colonias y paraderos de mayor demanda por falta de cubrebocas y ha realizado 284 actas de infracción a operadores por falta de cubrebocas”, informó el gobierno municipal.

En el municipio de León suman 40 mil 577 casos de Covid-19 y 3 mil 451 muertes. Según la Secretaría de Salud de Guanajuato, hay 392 casos bajo investigación por sospecha del virus.

Hasta 2022 clases presenciales en Guanajuato, estima Diego Sinhue El mandatario criticó que la lenta vacunación contra Covid-19 en el país, lo que retrasará la reactivación de sectores.