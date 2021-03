Exigen justicia para Nadia; a un año su asesinato sigue impune

La madrugada del 8 de marzo de 2020 en Salamanca fue asesinada Nadia Verónica de 23 años y estudiante de la Universidad Iberoamericana de León. A un año del crimen, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha dando avances.

Nadia se dirigía a su casa cuando fue interceptada y asesinada. Su cuerpo presentaba lesiones de arma de fuego y se localizó al interior de su vehículo en la carretera que conduce a la comunidad La Ordeña.

Los padres de la joven han denunciado que la Fiscalía no ha dando avances en las investigaciones. / Cortesía

"Yo solo quiero pedirles a las autoridades que le den un verdadero seguimiento y que se haga justicia. En estos momentos le pido tanto a Dios porque siento que la justicia divina es la verdadera, ya no confío yo en las autoridades, no nos han dado un lugar, no nos han dado respuestas y solo nos dicen que están trabajando en ello”, exigió Blanca Marina Martínez Trejo, madre de Nadia.

Bernardo Rodríguez Saro, padre de Nadia, acusó directamente a la FGE a cargo de Carlos Zamarripa de no presentar ningún avance en las indagatorias para dar con los responsables del asesinato de la joven.

“Pedimos que este crimen no se quede impune, sobre todo para demostrar a la sociedad que quieren trabajar y volvamos a creer en ellos. A un año de su partida no hay avances en el caso y yo quisiera exhortar a nuestro Fiscal de Guanajuato a que le dé celeridad al caso y se esclarezca para saber en realidad qué pasó porque seguimos con la incertidumbre y eso es lo que nos inquieta saber qué pasó ese día 8 de marzo”, señaló el padre de la estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales.

A un año del asesinato impune de Nadia Verónica, se develó un mural en su memoria. Jorge Raúl Negrete Aguiñaga y Alejandro Cortés, diseñaron el mural "Colores para Nadia", con la participación de otros 25 estudiantes de la universidad.

En un mensaje de apoyo, el rector de la Universidad Iberoamericana de León, Alexander Zatyrka, detalló que la última reunión sobre el caso con el fiscal, Carlos Zamarripa, ocurrió en noviembre, desde entonces no se han tenido mayores detalles de las investigaciones.

“Nuestro interés como comunidad universitaria y como ciudadanos y ciudadanas es que esa verdad se convierta en realidad y sea conocida por todas y todos. Eso nos hará libres, los discursos superficiales solamente perpetúan esas mentiras y no se puede construir un país de mentiras, necesitamos construir un país de verdad”, declaró el rector.

