Ricardo Sheffield considera perdida alcaldía de León, revela precandidato de Morena

El aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de León, Luis Ernesto Ruíz Guerrero, reveló que previo a que se hicieran públicas las intenciones de Ricardo Sheffield Padilla de ser abanderado por este partido para la presidencia municipal, ésta, consideraba a León una plaza perdida.

El empresario transportista incluso detalló que, al sumarse al proceso interno de Morena, mantuvo comunicación con Sheffield Padilla, quien buscó disuadirlo para bajarse de la contienda.

“Me felicitó, me dijo que no conocía de mi aspiración y que sería un excelente candidato pero que el ya tenía uno, que era Marcelino Trejo (…) me dijo que no entendía que porque yo contendía si la presidencia municipal estaba totalmente perdida porque era una opción totalmente panista”, dijo Luis Ernesto Ruíz Guerrero.

El empresario aseguró que se mantendrá firme en sus aspiraciones de buscar la alcaldía de León y esperará los resultados de la Comisión de Elecciones de Morena para la designación del candidato.

“(Ricardo Sheffield Padilla) me mando un WhatsApp notificándome que renunciaba a la Procuraduría y decía él, que su jefe le había ordenado, pero yo no sé quién sea su jefe. No creo que el señor presidente genere una instrucción personal de ese tipo porque él es un ciudadano que siempre ha sido participativo y cree en la democracia”, declaró.

Bienvenidos a León todos los que quieran aportar a tener una mejor ciudad.

Ruíz Guerrero también descartó que en caso de no ser designado como candidato, sumarse a la planilla de Ricardo Sheffield, esto, luego de que liderazgos de Morena en Guanajuato le dieran su respaldo.

“Si yo tengo una aspiración no tengo porque bajarme a medio camino cuando el camión empezó a andar, en este caso, tendremos que esperar la definición de la Comisión (…) es algo que me tiene en incertidumbre y mi raciocinio no me da para entender (las aspiraciones de Ricardo Sheffield). Tampoco entiendo porque se baja Marcelino que ha invertido más de un año de trabajo”, señaló.

Este lunes durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Sheffield Padilla dejó el cargo como titular de la Profeco.

“Viví, sentí y aprendí de primera mano los valores que cimientan el gobierno del señor presidente. Es tiempo de volver a casa para llevar al terruño la Cuarta Transformación", declaró Ricardo Sheffield.

