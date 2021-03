“Los estaban sacando de la peor manera”; localizan cuerpos en pozo de Celaya, Guanajuato

Integrantes de colectivos de búsqueda de desaparecidos en Guanajuato denunciaron que de nueva cuenta la Fiscalía General del Estado está recuperando cuerpos sin la presencia de las familias.

Poco después de las 4 de la tarde de este miércoles se reportó un hallazgo en Rincón de Tamayo en el municipio de Celaya. Pese no estar presentes las familias con desaparecidos y la Comisión Estatal de Búsqueda, agentes de la Fiscalía a cargo de Carlos Zamarripa, procedieron a recuperar los cuerpos.

“Una vez más las familias no nos enteramos por la Fiscalía ni por la Comisión Estatal (de Búsqueda). La Comisión Estatal no estaba enterada hasta que yo les avisé (…) de un pozo estaban sacando cuerpos, este punto de hallazgo lo dio una compañera de un colectivo que se llama Salamanca Unidos, ese punto lo dio mi compañera frente a mí (…) hoy la Fiscalía decide adelantarse y no tomar en cuenta a las familias como estamos peleando”, señaló Karla, integrante del Colectivo Hasta Encontrarte

La activista, que busca a su hermano desaparecido, relató para este medio que incluso los cuerpos fueron sacados sin ningún protocolo.

“Los estaban sacando de la peor manera, los estaban agarrando con un gancho, los amarraban y con una camioneta los jalaban. Esto es muy indígnate para las familias de los desaparecidos porque yo no sé si él es mi hermano y es indignante que los estén tratando de esta manera (…) no son los protocolos ni procedimientos que la Fiscalía tanto presume”, detalló.

De forma extraoficial se informó que al menos fueron recuperados cuatro cuerpos, sin embargo, la integrante del colectivo puntualizó que no se les ha brindado ninguna información sobre los hallazgos.

“Mientras este señor (Carlos Zamarripa) nos esté marcando para pedirnos una reunión sigan sus malas prácticas, sigan sacando cuerpos de la peor manera (..) No tenemos ninguna información. Le mandé el link a la maestra Zucé (Zucé Hernández Martínez, fiscal especializada en materias de Derechos Humanos), hablé con ella y le dije que estaba pasando esto y me dijo ‘mándame el link porque vamos a ver qué tan cierto es esto’. Le mandé el link y su única respuesta fue ‘lo checamos’”, denunció Karla.

Este medio preguntó a Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado sobre los trabajos en Rincón de Tamayo, sin embargo, lo único que se respondió es que una vez que se procese la información se darían mayores detalles, se omitió confirmar la presencia de la Fiscalía en esa zona.

Este jueves a las 08:30 de la mañana los colectivos que mantienen un plantón en Guanajuato capital se reunirán con el fiscal Carlos Zamarripa. La exigencia será clara: “sin las familias no”.

“Sin las familias no, sin las familias no debe de haber exhumaciones, recuperaciones de cuerpos, porque esos cuerpos son nuestros familiares y a nosotros nos interesan (…) se vuelve inhumano y nos volvemos la burla de la Fiscalía”, dijo.