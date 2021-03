Compra del Estadio de León enfrenta a Ayuntamiento local

El alcalde de León, Héctor López Santillana, informó que las negociaciones por la compra de los terrenos del Estadio de León continúan y no se ha fijado un monto.

El edil aseguró que hasta ahora se trata de especulaciones, esto, en respuesta a la información difundida por el Periódico AM este jueves y donde se detalló que Roberto Zermeño y Héctor González, propietarios del inmueble tras ganarlo en juicio al gobierno municipal, piden al menos 735 millones de pesos por la venta.

“No hemos llegado a ningún acuerdo, estamos en estos momentos analizando la propuesta y poder poner a su consideración el diseño de los mecanismos que resulten adecuados para concretar (…) No hay ninguna definición, no hay acuerdo, no hay montos comprometidos, lo que se está manejando son especulaciones”, dijo López Santillana.

El primer edil explicó que desde febrero de este año se recibió una solicitud del Patronato de la Feria, Parque Explora y Polifórum para solicitar que dicho predio se integre al polígono urbano Distrito León MX.

La discusión sobre la posible compra del estadio generó opiniones encontradas por parte de los integrantes del Ayuntamiento. La regidora de Morena, Vanesa Montes de Oca, acusó al gobierno municipal de “tirar el dinero”.

“Llegamos a este momento en que las excusas y pretextos sobraran para seguir tirando el dinero de la ciudadanía y peor aún, pretendiendo que el pueblo le reconozca esto como un logro. No es ningún triunfo, es una vergüenza. El pueblo se cansa de tanta tranza”, criticó.

Las acusaciones de la regidora que dejó el PRI para integrarse a Morena, fueron respondidas por los síndicos panistas del Ayuntamiento.

“Ahorita no son tiempos de campañas políticas, estamos en una Sesión de Ayuntamiento y no contamos cuentos. Son momentos y situaciones serias y haces acusaciones serias. ¿Estás haciendo campaña o qué?”, respondió la síndica Leticia Villegas.

Por su parte, el síndico Christian Cruz Villegas pidió a la oposición realizar acusaciones fundadas y “respetar la investidura”.

“Buscar el nivel de la discusión de altura, el nivel real de investigación jurídica, la certeza para nuestros ciudadanos que han confiando en nosotros. Yo sí haría un llamado puntual de las formas y las investiduras, no sólo de nosotros sino a quienes representamos”, dijo Cruz Villegas.