“Guardadito” para El Zapotillo se agota, Sapal reporta sólo 340 millones de pesos

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) tiene un ahorro de poco más de 340.4 millones de pesos para el pago de la prestación del servicio de Acueducto de la Presa El Zapotillo, obra que se encuentra frenada.

Desde 2015 el gobierno municipal autorizó aumentar un 8% el cobro del servicio del agua para tener recursos ante el inicio de operaciones del acueducto, previsto para 2018.

En el acuerdo se estipuló que Sapal pagaría 35 millones de pesos anuales por el servicio de acueducto de la Presa El Zapotillo.

Los ahorros para debieron subir, dada la indexación del pago en el recibo del servicio del agua; sin embargo, el ahorro ha ido a la baja.

“Para el caso del proyecto Zapotillo, Sapal tiene registrado en sus estados financieros un pasivo de 340,404,937 para el pago derivados del Contrato de Prestación de Servicios del Acueducto el Zapotillo, de las cuales no se ha erogado pago alguno para la situación de suspensión que tiene la obra”, respondió Sapal a este medio a través de una solicitud de Transparencia.

La paramunicipal justificó que los recursos se han invertido en obra pública nueva o reposiciones.

“Sapal ejerce un presupuesto de ingresos y gastos anualmente con el que se genera remanente o ahorros que se destinan para llevar a cabo la inversión pública de reposición de infraestructura o infraestructura nueva”, aseguró Sapal.

Otra de las justificaciones es que se comenzó a usar el ahorro para apoyar a la población por las afectaciones derivadas del Covid-19.

“En el caso del 2020, adicionalmente se apoyo a la población por motivos de la pandemia, a través de la condonación de facturación a los usuarios por tipo y rangos de consumo durante los meses de mayo, junio y septiembre”, justificó la paramunicipal.

Sin cifras claras sobre ahorros para el Zapotillo

En agosto de 2019, Enrique De Haro Maldonado, director SAPAL, declaró a Milenio, que se contaba con un ahorro de 500 millones de pesos para aportar a la construcción del acueducto.

El 17 de agosto de 2021, Jorge Ramírez, presidente del consejo directivo de SAPAL, aseguró que se tenía en bancos mil 200 millones de pesos.

“En 2019 en una junta de consejo decidimos que esas reservas las íbamos a poner a trabajar en obra pública, muchos de los proyectos que hoy estamos ejecutando es por ese recurso que pudiéramos tener una fuente alternativa; no quiero decir un plan b, un plan c, porque en agua superficial el zapotillo es la única. No podíamos esperar el zapotillo sin hacer nada y empezamos a hacer un montonal de cosas” , explicó el presidente de la paramunicipal.

Mantienen mesas de trabajo para alternativas al Zapotillo

Este 8 de septiembre de 2021, la Conagua, Gobierno del Estado y del Municipio de León; así como Sapal, iniciaron las mesas de trabajo sobre el proyecto El Zapotillo y las alternativas de agua para la población de León.

Se acordó el trabajo en tres ejes: un programa de revisión y análisis de concesiones; la demanda de agua potable y las alternativas de abastecimiento.

Mientras que en la mesa jurídica se realizará el análisis de la situación legal del proyecto El Zapotillo.

Los trabajos iniciarán los próximos lunes 13 y 20 de septiembre, respectivamente, y se llevarán a cabo cada semana.

En esta reunión participaron Enrique De Haro Maldonado, director general de SAPAL y María Raquel Barajas Monjarás, coordinadora jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato.