Jóvenes que rayaron el Teatro Degollado ya están en libertad

El fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, confirmó que los dos menores de edad detenidos después de grafitear el Teatro Degollado y Plaza Tapatía seguirán su proceso en libertad.

El funcionario señaló que, en lo que se les dicta sentencia, los menores tendrán limitaciones:

“El juez ha dictado medidas cautelares muy importantes, entre otras que no pueden acercarse al primer cuadro de la ciudad, es decir al Centro Histórico, que no pueden estar cerca de los monumentos históricos, no pueden abandonar el Estado”.

Almaguer señaló que la carpeta de investigación en torno al incidente fue integrada con cuidado buscando que a los dos jóvenes se les aplique la sanción máxima por el daño causado, es decir, 50 jornadas de trabajo comunitario y una multa de 25 mil pesos.

Sobre los padres de los menores, el fiscal señaló que, según marca la ley, “tendrán que ser el aval de la multa que se les imponga”.

Autoridades informaron que este miércoles concluyó el retiro de spray de la pintura de las columnas del Teatro Degollado y sólo faltarían algunos trabajos preventivos en la cantera.