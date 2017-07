Cancelan contrato a Autotraffic para operar programa de fotomultas

El Gobierno del Estado anunció que el contrato con la empresa Autotraffic, que opera el programa de fotomultas, será cancelado y se modificará el esquema de infracciones a través de cámaras, pues su operación será absorbida por el Gobierno del Estado.

Desde 2011, en la administración de Emilio González Márquez, la empresa poblana Autotraffic S.A de C.V operó el sistema de fotoinfracciones estatal. Sin embargo, este modelo fue severamente criticado, señalando que con el programa no se buscaba la prevención de accidentes, sino tenía fines recaudatorios para beneficiar a la compañía concesionaria.

Los contratos con la empresa hacían muestra de ello: en el contrato más reciente, el 330/16 firmado el 29 de septiembre de 2016 entre la Secretaría de Administración, Planeación y Finanzas (Sepaf) y Autotraffic, se estipula que la empresa cobraría 40% de cada multa cobrada por Sepaf durante los siguientes 26 meses (el contrato vencía el 30 de noviembre de 2018). La Sepaf estaba obligada como mínimo a generar el monto de 35 mil infracciones, es decir, la empresa ganaría 10 millones 255 mil pesos al mes, Sin embargo, en algunos meses se llegaban a generar hasta 50 mil infracciones, por lo que el monto a recibir por parte de Autotraffic se incrementaba considerablemente.

Anuncio de las modificaciones en el programa de fotoinfracciones en Casa Jalisco. / FOTO: Gobierno del Estado

Sin embargo, en noviembre de 2016 se modificó el contrato: la Sepaf no sólo agregó nuevas características en el servicio del proveedor, como el balizamiento de calles y georreferenciar las infracciones, sino que se modificó el porcentaje de ganancia para Autotrraffic, de 40% a 35% de cada multa pagada.

“He instruido al subsecretario de Administración a que dé inicio al proceso de cancelación o liquidación anticipada del contrato con la empresa que opera este programa. Le instruyo a que lo haga salvaguardando las finanzas del Estado, que llegue a un acuerdo razonable a fin de que sea una transición benéfica para el Estado y no se ponga en riesgo la operación del programa y podamos adquirir en definitiva el equipo tecnológico, y exista una mínima y justa contraprestación por concepto de mantenimiento”, indicó el gobernador Aristóteles Sandoval al informar de la cancelación de contrato y que el proceso de transición debería darse en un plazo máximo de cuatro meses.

El programa de fotoinfracciones, mencionó Sandoval, junto con otras acciones complementarias, como el operativo de alcoholimetría “Salvando Vidas”, ha logrado reducir a la mitad el número de accidentes en los últimos 5 años pasando de 47 mil accidentes en 2012, a 23 mil en 2016.

La respuesta de la compañía

A través de un comunicado, Autotraffic manifestó que la empresa no incumplió con ningún aspecto del contratoy por tanto es una terminación anticipada de contratos y no una rescisión. “En seis años, Autotraffic operó el programa de fotoinfracciones de manera ininterrumpida y eficiente, razón por la que no se han registrado incumplimientos o causas imputables a la empresa para que exista el escenario de una rescisión”.

La empresa agregó que los contratos que se hacen con las autoridades gubernamentales prevén la terminación anticipada por causas de interés público y no existe penalización para el gobierno estatal por tomar la decisión de operar ellos mismos este programa.

“Autotraffic estará en comunicación con la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Jalisco para todo lo relacionado con las erogaciones que surjan como consecuencia de la terminación anticipada de los contratos” señala el comunicado de prensa.

Las medidas de la autoridad

Acciones que implementará el gobierno del Estado para el programa de fotomultas:

1 Rescindir el contrato con la empresa Autotraffic, operadora del programa hasta 2018.

2 Crear un fideicomiso, los recursos de fotomultas estarán destinados a infraestructura vial, mejora del transporte público y atención a víctimas.

3 Certificación: la Secretaría de Movilidad deberá conformar un comité dedicado al seguimiento de la atención de víctimas y certificar:

a) Señalética y balizamiento en los 50 puntos donde hay radares y cámaras.

b) Que los 50 puntos se ubiquen en vialidades donde hay mayor siniestralidad (con el fin de que este programa cumpla con el objetivo de disminuir y prevenir los accidentes)

c) Que los límites de velocidad establecidos en todos los puntos estén justificados y reglamentado.

d) Certificar (de manera periódica) la calibración de los fotoradares.

4 Sanciones. Se instruye al equipo jurídico de la SEMOV y SGG a que realicen las adecuaciones normativas para:

a) Que las multas puedan ser permutadas por trabajo comunitario, un trabajo comunitario real y estricto.

b) Que se apliquen multas escalonadas, de acuerdo al exceso de velocidad.

c) Que se castigue con retiro de licencia en caso de reincidencia.

5 La Semov diseñará nuevas fases del programa, implementando un modelo en el que las decisiones se tomen junto a un consejo de la sociedad civil, conformado por afectados por accidentes viales, activistas y académicos.