Posponen hasta el miércoles uso de parquímetros virtuales en Guadalajara

Debido a que se les “olvidó” publicar las modificaciones de la Ley de Ingresos del municipio de Guadalajara en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, el Ayuntamiento tapatío no pudo iniciar este lunes con el cobro en el nuevo modelo de parquímetros virtuales. Por ello, el nuevo esquema de pago por aplicación móvil o mensaje de texto iniciará a partir del miércoles, afirmó Mario Silva, director de Gestión Integral de Ciudad.

El funcionario señaló que ya es obligatorio hacer las operaciones con la plataforma, aunque no se esté cobrando por el espacio de estacionamiento: “Estamos apercibiendo, no podemos multarles porque la tarifa no está vigente, pero sí se les está apercibiendo”, señaló.

En las últimas horas se disparó el número de descargas de la aplicación Parkimovil. / FOTO: Ayuntamiento de Guadalajara

En rueda de prensa, el funcionario señaló que se realizaron 636 operaciones virtuales entre las 8:00 y 11:00 horas del primer día de operaciones, aunque no se les cobró un peso a la gente por ocupar el cajón de estacionamiento. También destacó que se han realizado 10 mil 821 descargas de la app Parkimovil. “Un resultado de este periodo de prueba es el horario y no se va a extender hasta las dos de la mañana, el horario va a quedar hasta las 23:59” destacó Silva.

El funcionario también señaló que son varios negocios los que han mostrado interés en aceptar pagos para la plataforma, y esperan que con la entrada en vigor de los cobros, decidan sumarse de forma definitiva.

Mario Silva agregó que una de las ventajas del nuevo modelo, a diferencia de lo que sucedía antes con los parquímetros físicos, es que ahora ya se podrán hacer estudios de rotación de estacionamientos con datos 100% reales, que van permitir realizar perfiles por zona, por tipo de vehículo, por modelo, por marca de vehículo y por modalidad de pago.

Seguro de daños

Sobre el seguro de hasta cinco mil pesos para quienes sufran algún cristalazo o daño mientras usen el servicio de los nuevos parquímetros, el funcionario informó que ya hay coordinación con la Comisaría Municipal para fortalecer la vigilancia. Los usuarios pueden hablar inmediatamente, en caso de un incidente, al 01800- 286 7351, para hacer efectivo el seguro.

Mario Silva, en rueda de prensa. / FOTO: Ayuntamiento de Guadalajara

Respecto a los negocios afiliados para que los ciudadanos hagan su pago, indicó que pese a que se contempló 80, a la fecha la empresa ha afiliado a 116 negocios (abarrotes, imprentas, restaurantes, otros), de los cuales por zona están en: Arcos Vallarta 14, Lafayette 16, Libertad 19, Americana 13 y Centro 54. “Esperamos que a partir del cobro esperamos que otros 40 negocios más se incorporen”, dijo Mario Silva.

Es importante mencionar que los Agentes de Movilidad que vigilarán estas zonas y sancionarán a los coches que no paguen la tarifa de los parquímetros (la multa es de 377 pesos con 50% por pronto pago en los primeros cinco días hábiles) están también facultados para sancionar faltas al reglamento de estacionamientos, banquetas libres, por tapar cocheras, espacios para personas con discapacidad o valet parking.

¿Cómo funcionará “Aquí hay Lugar”?

El ciudadano tendrá tres opciones para realizar el pago del estacionamiento:

1. Acudir a un negocio autorizado con la clave de la zona y placas, y pagar en efectivo.

2. Descarga la app Parkimóvil del celular, seleccionar el ícono de parquímetro o escanear el QR del letrero más cercano.

3. O enviar un SMS al 25505 con la clave de tu zona y placas. El pago se hará con un cargo al saldo del teléfono. (Ejemplo: GDL1 JHK2320)

Cabe señalar que habrá un recordatorio al celular 5 minutos antes de que venza el tiempo pagado al parquímetro virtual y la posibilidad de comprar tiempo a distancia.

¿Dónde y cuándo iniciará?

Zonas en donde operará el sistema de Parkimovil. / FOTO: Ayuntamiento de Guadalajara

El programa iniciará a partir del miércoles, en cinco zonas (Arcos Vallarta, Lafayette, Libertad, Americana y Centro), con mil 625 espacios de estacionamiento, en horarios de 8 a las 00 horas.

Es importante señalar que el seguro contra robo total, daños y cristalazos es por hasta cinco mil pesos.

Los ingresos por cobro de estacionamiento, que partirá de siete de pesos la primera hora y aumentará un peso cada hora posterior, serán destinados a mejoras de las mismas zonas reguladas.