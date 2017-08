Con llegada del 911 se alentó la atención de emergencias

Desde la aplicación del número único de emergencias, 911, la atención de los servicios se ha ralentizado, acusan elementos de policía, paramédicos y bomberos de los municipios. Señalan que los protocolos establecidos desde nivel federal impiden que la información les llegue de inmediato y posteriormente los usuarios recalan con ellos acusándolos de no atender las situaciones.

En días pasados, durante una manifestación de vecinos de la colonia Americana, David Saldaña Sánchez, comandante de la región 1 de la Comisaria de Seguridad Pública de Guadalajara señalaba que desde el ingreso del número de emergencia 911, los cuerpos de seguridad han percibido que se ha demorado la llegada de los reportes hasta en cinco minutos, es decir, 20% más que cuando operaba el 066.

Policías, bomberos paramédicos acusan que los reportes de los ciudadanos les tardan más en llegar con la operación del nuevo número de emergencias / FOTO: Archivo

“Tiene todo un protocolo para tomar el reporte y ese protocolo tarda de tres a cinco minutos, a parte el tiempo que tarda en canalizarlo a cada municipio”, explicó el funcionario.

Consultados por este medio, paramédicos, bomberos y policías de diversos municipios reconocieron esta situación.

“Si tardan en llegar (los reportes)… nos avisaron de un herido, fuimos y cuando llegamos nos reclamaron que tenían 40 minutos esperándonos. Nosotros llegamos en cinco minutos, pero como les explicas” señaló Arnulfo, paramédico de la Cruz Verde Guadalajara (cambio su nombre porque afirma, no le autorizan hablar con medios)

En 1995 se inauguró el Centro Integral de Comunicaciones (Ceinco) que organizaba las operaciones de cuerpos de emergencia en el estado. En enero de este año se migró a 911.

“Culpar del retardo al 911 en realidad es una parte del problema. Muchos cuerpos preventivos son renuentes a ocupar el papel de primer respondiente como lo marca el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, porque los obliga a estar al pendiente de diversos procesos que les resultan engorrosos, entonces, muchos (policías) piensan: ‘si mejor me hago ‘pato’, no me toca trabajar de más y es un pensamiento que se debe erradicar de los funcionarios públicos”, señaló Luis Reyes, especialista en temas de seguridad.

El académico afirmó que la estrategia no sólo es mejorar el protocolo de atención de servicios del 911, sino reducir el aspecto burocrático que impide la participación de los primeros respondientes.