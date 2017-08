A sus 83 años entra a la Universidad de Guadalajara para estudiar derecho

En 2008, José Mejía Peralta, entonces de 74 años, tuvo una cirugía de corazón abierto. Para él fue una experiencia de vida que le hizo replantearse muchas cosas. La primera fue enfocarse a aprender, porque ese era su sueño. En los últimos nueve años se ha dedicado a prepararse, obtener su certificado de secundaria, preparatoria y desde este lunes se ha convertido en el alumno más longevo dentro de la matrícula de la Universidad de Guadalajara.

“Uno de los aplicadores me dijo que ojalá no sólo saliera en listas, sino que llegara a ser su alumno. Desde entonces, y a manera de halago, sentía un compromiso conmigo mismo para seguir avanzando” asegura José. / FOTO: Universidad de Guadalajara

A sus 83 años de edad, José acaba de ingresar a la licenciatura en abogado del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSur) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“En 1956 se me descorrió un velo y me pregunté: ‘¿qué, toda la vida voy a ser campesino?’. Tenía muchas inquietudes, me decían que por qué no me iba a buscar nuevos horizontes, a explorar otros mundos”, dijo José.

Desde niño trabaja en el campo y posteriormente consiguió un trabajo en el ayuntamiento del municipio costero de Casimiro Castillo. Jose explica que una de sus determinaciones para estudiar derecho es que hay mucha gente que acude con él por ayuda y quiere preparase para poderlos asesorar mejor.

“Viendo tantos atropellos a la ley, tanta gente que no sabe cómo defenderse, cómo plantear un problema y mucho menos resolverlo, entonces tuve la inquietud de elegir esta carrera para algún día asesorar a alguien, guiar a alguien que tenga un problema, encausarlo a la autoridad que corresponda y que sepa defenderse, apoyarlo de esa manera”, explicó.

Hace cuatro años, en 2013, José hizo su primer intento por salir en listas de la Universidad de Guadalajara y estudiar en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, no obtuvo el puntaje necesario y quedó fuera.

La carrera de Derecho es una de las que mayor demanda tienen: por lo general, cada semestre, sólo logran ingresar tres de cada 10 aspirantes.

A pesar de su intento fallido no desistió y buscó apoyos económicos para cursar la licenciatura en una universidad incorporada a la UdeG. Terminó tres semestres, pero por problemas de salud tuvo que regresar a su natal Autlán, donde realizó los trámites para nuevo ingreso en el plantel universitario de la costa.

La sorpresa que se llevaron tanto los aspirantes como familiares de verme ahí, todo viejito y darse cuenta de que también era estudiante”.

“Me siento más que tranquilo, más que satisfecho, contento porque estoy en mi proyecto, estudiando, preparándome, ampliando mis conocimientos, que sé qué algún día esos conocimientos que vaya acumulando me irán fortaleciendo y haciendo sentir más capaz para atreverme a hacer algo”, compartió José.

Desde pequeño José debió trabajar en el campo y por eso no pudo avanzar en sus estudios durante la juventud. / FOTO: Universidad de Guadalajara

En el acto de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso al CUCSur, su Rectora, doctora Lilia Victoria Oliver Sánchez, reconoció en José Mejía Peralta un ejemplo de vida.

José señala que al concluir con la carrera le dará asesoría a los más desfavorecidos y a quienes tengan necesidad de resolver sus problemas legalmente. También buscará obtener su cédula profesional y ejercer “hasta donde la vida lo permita”.