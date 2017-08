Jalisco sufre déficit de donadores altruistas de sangre

Pese a contar con gran demanda de sangre, Jalisco sufre un grave rezago en donación hemática altruista. Apenas, entre 1.7 y 2% de la sangre que se utiliza en nosocomios proviene de donaciones, el resto se origina de sangre de reemplazo o compensación, es decir, sangre que llevan familiares del paciente para cubrir las unidades que serán utilizadas.

“Los jaliscienses no han respondido como se pudiera esperar. Las estadísticas nacionales tampoco son halagadoras, a pesar que México tiene un compromiso con la OMS (Organización Mundial de la Salud), que en 2020 el total de la donación de sangre sería altruista”, explicó la doctora Guadalupe Becerra Leyva, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).

Después que la sangre es recibida pasa por diversos exámenes clínicos para garantizar que esta libre de elementos infecciosos. / FOTO: Cuartoscuro

Según las estadísticas nacionales, en 2016 sólo 4.5% de las unidades de sangre disponibles proceden de donaciones altruistas, apenas 1% más comparado con 2015. A decir de la especialista, la situación en Jalisco es por debajo de la media nacional y la entidad ocupa el lugar 24 en donación altruista en todo el país.

Aunque los nosocomios tienen sus propios bancos de sangre, cada estado cuenta también con su Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, donde la captación de sangre altruista puede llegar a ser mayor y apoyan a otras instituciones.

En el Centro de Jalisco, 21% de la sangre del banco se obtuvo por donación altruista y se encuentra en quinto lugar nacional en captación detrás de Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Yucatán.

La funcionaria señaló que se hacen esfuerzos por incrementar la donación altruista, por ejemplo, acudir a empresas para que la gente done o incluso lanzaron una aplicación móvil para incentivar a los participantes: “Vamos constantemente a empresas, pero a veces da pena porque nos traemos 10 unidades, en ocasiones nos traemos hasta 59 unidades de sangre y son empresas que tienen más de mil empleados”.

450 donadores diarios se necesitarían en Jalisco para satisfacer la demanda de sangre.

El esquema de compensación de sangre no se recomienda

La doctora Guadalupe Becerra Leyva mencionó que los bancos de sangre del país se sostienen principalmente por las donaciones de familiares o de conocidos de los pacientes, dentro del modelo de compensación. En el caso de Jalisco, 98% de las reservas de sangre se obtienen por este medio. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no recomienda el esquema pues hay margen que el familiar, con tal de que atiendan a su paciente y obtenga sangre, mienta en sus entrevistas y done a fin de cumplir el trámite de la compensación. “No existe la certeza que la sangre donada no transporte algún elemento infectocontagioso”, explicó.

O Positivo, la sangre más solicitada

A decir de la doctora Guadalupe Becerra Leyva, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), la sangre O Positivo es la que más se requiere en los bancos de sangre y a veces puede ser difícil de conseguir. “En un momento dado esa sangre se le puede poner a todo el mundo. Siempre estamos viendo que las reservas de O Positivo estén en buena cantidad, además que 60% de los mexicanos somos de este tipo sanguíneo”.

Requisitos para donar sangre