Comunidad LGBTTTQI de Guadalajara guarda silencio ante agresiones

En Guadalajara, los ataques contra la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, queer e intersexual (LGBTTTQI) se quedan en silencio. Un estudio desarrollado por la organización Kaliopeo revela que seis de cada 10 personas de la diversidad sexual en Jalisco sufrieron agresiones. De este grupo, 94% no denunció con las autoridades y 16% no le contó a nadie, ni siquiera a sus familiares.

“Tenemos un dato importante que ocho de cada 10 personas de la comunidad LGBTTTQI se sienten seguros de expresar su sexualidad en la calle, pero es ahí mismo donde principalmente ocurren las agresiones… ahora, los principales ambientes de marginación y exclusión son el entorno religioso con un 39.5% y el ambiente familiar con 34.1%”, afirmó Karla Zafiro Rizo, integrante de Kaliopeo.

El estudio se realizó durante la pasada edición del desfile del Orgullo Gay el 10 de junio y a decir de Zafiro Rizo, hace falta generar información sobre este sector de la población para el desarrollo de políticas públicas: “Se ha dicho que Guadalajara es una ciudad tolerante y abierta en torno a la diversidad sexual, sin embargo, no hay información que lo avale de alguna manera… existen dificultades par recopilar datos de la información LGBTTTQI; todavía el Inegi no nos hace favor de discernir y no hay un abordaje para conocer qué porcentaje de la población pertenece a este sector”.

Después de haber sido víctimas de una agresión, 33.4% de los afectados decidió contarlo a sus amigos, 16.7% lo comunicó a sus familiares y se destaca la cifra de 16.1% que optó por no decirlo a nadie.

Los integrantes de la comunidad LGBTTTQI explicaron también que 29.3% de los incidentes violentos que sufrieron se registraron en el espacio público (calles, plazas, parques); 16.1% señaló que ocurrió en los lugares de trabajo y estudio, 0.3% en comercios y 0.3% oficinas públicas o de gobierno.

A los encuestados también se les pidió que calificaran, del uno al 10, los lugares donde se sienten más seguros de expresar su sexualidad sin ser molestados: los mejor evaluados fueron la calle con 8.21, la escuela y los servicios de transporte con aplicaciones móviles, ambos con 8.1; los peor calificados fueron las plazas y centros comerciales con 7.8, los taxis con 7.4 y el transporte público con 7.1.

Información para el futuro

Los impulsores de la encuesta coincidieron en que seguirán realizando estudios para conocer las dinámicas de la comunidad LGBTTTQI en la metrópoli, pues además de los datos sobre discriminación y violencia, se obtuvo información sobre los perfiles sociodemográficos y sobre su integración a la comunidad de la diversidad sexual.

Uno de los aspectos más relevantes es que muchas personas no se colocan etiquetas sobre su identidad sexual, sino que además se reconocen en nuevos modelos como los pansexuales, queer o tomboy.

Sensibilizan en la Fiscalía estatal

Francisco Antonio Ramírez, de la Fiscalía de Derechos Humanos, señaló que se ha incrementado la sensibilización a ministerios públicos, actuarios y policías para la atención de grupos vulnerables: “Al momento que llega una persona de la comunidad, se le busca dar una atención más específica y personalizada”.

Explicó que estas acciones son también en municipios fuera de la zona metropolitana y llevan 85 funcionarios reeducados.

La CEDHJ dará capacitación

Ana Rodríguez Chapula, jefa del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que se iniciará en breve un programa para capacitar a autoridades a que no sean omisas a la atención de grupos vulnerables, entre ellos la comunidad LGBTTTQI.

“El 11 de septiembre empezamos, es un curso de capacitación enfocado a directivos y mandos medios, en una segunda etapa a funcionarios operativos”.

Mujeres trans, víctimas constantes de agresiones

Candance Verónica Chávez López, secretaria general de la Red Mexicana de Mujeres Trans.

Usted mencionó que en las marchas muchos participantes son travestis que visten como mujer sólo para esa ocasión y no los hacen partícipes de las movilizaciones, ¿a qué se debe?

—En la actualidad no existe un vínculo entre las comunidades y la comunidad trans. Seguimos siendo agredidas, seguimos siendo discriminadas porque no existe un conocimiento de la identidad de género (…) Para nosotras sigue existiendo marginación, porque en las marchas debes vestir exóticamente para ser tomadas en cuenta, cuando somos ciudadanas que podemos ir con una playera y un pantalón simple. No existe acercamiento para organizar un mismo colectivo para presentarnos todas juntas o un contingente. Como parte de la Red Mexicana de Mujeres Trans necesitamos la visibilización de nuestra comunidad, no la vemos y no la hay.

La participación del gobernador (Aristóteles Sandoval) en la marcha (del 10 de junio) no fue polémico, ¡fue una falta de respeto! Además es una mentira que nos incluyera, porque no incluye a la comunidad trans. Yo como interlocutora de mi comunidad siento que no fui incluida, sino totalmente excluida. Fue una burla a mi persona, porque yo sigo sin tener un reconocimiento en mi Estado.

Cabe señalar que a nosotros tampoco se nos invitó a esa marcha, yo no vi una invitación para que nuestra comunidad conformara un contingente y hacernos presentes. Falta comunicación y el real conocimiento de nuestras comunidades. Eso es lo básico.

¿Son uno de los grupos más vulnerables?

—Somos vulneradas y marginadas social, legal e, incluso, laboralmente. Nosotros cargamos el estigma del trabajo sexual pues para nosotras no existe otra oferta laboral y no existe porque no tenemos una documentación y la documentación no existe por el simple hecho de que no somos incluidas y no existimos para el Estado. Nuestra comunidad es muy pequeña por el mismo aspecto de que somos marginadas.

