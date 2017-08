Semáforos para informar de inundaciones ahora son adorno

“No me fije. No se veía que el agua estuviera tan alta. Me animé, me metí y pues ya no salí”, afirma Manuel Rizo, repartidor de lácteos, cuya camioneta quedó varada en el paso a desnivel de Washington y 8 de Julio la mañana de este jueves tras la tormenta matutina.

El desnivel de Washington y 8 de Julio es uno de los 10 pasos a desnivel considerados como críticos en temporada de lluvias, pues es de los primeros en anegarse.

El desnivel de Niños Héroes e Inglaterra es de los más peligrosos; en 2007 una persona se ahogó tras sufrir un infarto cuando empujaba su vehículo. publimetro / FOTO: Archivo

En 2008 y un año después de un atípico temporal que provocó la muerte de 30 personas, el ayuntamiento de Guadalajara, entonces encabezado por Alfonso Petersen, anunció la compra de semáforos que advertirían a los automovilistas cuando los pasos a desnivel estuvieran anegados.

Las luces del semáforo cambiarían a amarillo cuando el encharcamiento fuera entre 30 y 40 centímetros y a rojo cuando rebasara los 50.

Sin embargo sólo se instalaron dos de los equipos: uno en el paso a desnivel de Niños Héroes e Inglaterra y otro más en Washington y Héroes Ferrocarrileros. Los semáforos que se iban a instalar en Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, Avenida Patria y Colón, Colón y Washington y el Nodo Colón, simplemente los omitieron.

Peor aún, los dos semáforos que sí entraron en operaciones fueron funcionales hasta 2010, desde entonces no están siquiera encendidos.

44 pasos a desnivel hay en la Zona Metropolitana, de ellos 23 son propensos a inundarse.

“Son parte de estas políticas públicas que son más ocurrencia que otra cosa. Estos equipos desde luego son importantes y ayudarían a salvar vidas y el patrimonio de las personas, pero luego no hay seguimiento a su operación. Ejemplo es que el paso a desnivel (Niños Héroes e Inglaterra) se inunda con cada lluvia y te quedas… tenemos por ejemplo los Arcos del Milenio que ya sabes que si llueve mejor búscate otra ruta”, afirmó Luis Razo, experto en mobiliario urbano.

Para el especialista, no basta con instalar la infraestructura, sino se debe supervisar su funcionamiento: “Para empezar conocer el costo, a quién se lo compraron, cuál es la garantía y saber por qué ya no le dio mantenimiento… es decir, saber cuáles fueron los términos de los contratos. Luego es infraestructura que se puede rescatar, que no se debe dar por perdida y se puede pensar incluso en ampliar el programa, ahora sí, al resto de los pasos a desnivel mientras no se resuelva el problema de las inundaciones”.

Zonas de riesgo

Pasos a desnivel con inundaciones más elevadas: