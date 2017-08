ENTREVISTA: “Hemos remado contracorriente”: Pedro Kumamoto

A sus 27 años, Pedro Kumamoto logró su propósito: revolucionar la política. En 2015 se convirtió en el primer candidato independiente en llegar a un cargo público en Jalisco y representar al Distrito 10 en el Congreso del Estado. Como “novato”, no estuvo exento de pasar malos tratos procedentes de otros legisladores y la presión de las bancadas partidistas. Sin embargo, logró imponerse y su iniciativa #SinVotoNoHayDinero (conocida a nivel nacional como Ley Kumamoto) se ha convertido en su máximo legado a su paso por la curul.

Kumamoto logró lo impensable: en un sistema de “partidocracia”, logró que se redujera el financiamiento a las instituciones políticas en Jalisco e incluso su agenda superó la de los dos partidos hegemónicos, PRI y MC, así como a sus líderes.

La lucha en los tribunales para que el Partido Verde no pudiera echar abajo la iniciativa le dio un impulso mayor, pero la corona la obtuvo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la constitucionalidad de su propuesta.

¿Qué estados te han buscado para impulsar sus propias leyes y reducir el financiamiento a partidos?

˗ Hasta hoy, 27 estados forman parte de la red de aliados de #SinVotoNoHayDinero y cinco estados de la República ya tienen una iniciativa de ley presentada. Hablamos de Puebla, Michoacán, Quinta Roo, Durango y Querétaro.

En estos estados ya se presentó una propuesta por parte de la sociedad civil, parecida o igual a la de Jalisco. Lo que hacemos ahora es llamar a todas las personas que viven en estados donde no van a tener elecciones en 2018 (de cargos estatales: gobernador, munícipes, diputados) y puedan ir al Congreso, impulsar la iniciativa y aprobarla. Y aquellos estados que sí tienen comicios, pasado el proceso del próximo año, incluso un día después de la elección, aprueben iniciativas relacionadas con el tema.

También vamos a impulsar que la iniciativa se apruebe a nivel federal. Ya está en el Congreso de la Unión, ya está en la Cámara de Diputados, particularmente en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahorita está congelada porque cuando se iba a discutir, diputados y diputadas del PAN, PRI, Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza salieron corriendo de la sesión, es decir, se escondieron y reventaron el quorum para que no se votara la iniciativa.

Kumamoto afirma que impulsarán #SinVotoNoHayDinero en más estados. / FOTO: Publimetro

¿Temieron en algún momento perderla ante la Suprema Corte?

˗ Siempre estuvo latente ese peligro, porque al final del día el Partido Verde y los partidos en general tienen muchos recursos y posibilidades, generan presión evidentemente. Nosotros, desde nuestro punto de vista, teníamos la razón jurídica, pero no teníamos ni siquiera la posibilidad de ir a Ciudad de México para hacer cabildeo. Existía la posibilidad de perderla pero nos dio gusto que se nos dio la posibilidad.

¿Qué ha sido lo más complicado en este rol como diputado independiente?

˗ A final de día, lo más pesado es ir a contracorriente de las instituciones, de los partidos y de las élites de los poderosos. Sin embargo, quiero dejar claro que todo esto ha sido solventado gracias al apoyo popular. Al final somos un equipo de jóvenes, pequeño, con muchas limitaciones, pero que siempre hemos tratado de hacer nuestro mejor trabajo y hemos impulsado que más personas nos conozcan.

En la escala del uno al 10, ¿qué tan viciado está el Congreso de Jalisco?

˗ Yo creo que más que una escala, tenemos que renovar no solamente el Congreso local sino en general sus partidos políticos, sus dirigentes… la clase política en general, tenemos que decirle adiós a mucha gente. Hay algunos que son honestos, valientes, gente trabajadora, pero también es cierto que hay un enorme sector de la clase política que piensa que ese espacio es para enriquecerse.

¿Entonces sí está viciado?

Si, hay muchos vicios, mucha simulación, muchas búsquedas para sacar provecho privado a partir de los procesos públicos. Definitivamente tenemos que hacer a un lado a esas personas, pero por ahora, diría que es importante participar.

¿Qué sigue para Pedro Kumamoto?

˗ En Wikipolítica hemos decidido que sí queremos participar en el próximo proceso electoral. Wikipolítica es el espacio y movimiento que me postuló en 2015 y con el cual sigo trabajando de la mano. Creo que debemos impulsar un cambio sistémico; es decir, tenemos que cambiar profundamente las instituciones, la política, incluso la visión económica de este país y precisamente por eso debemos de participar en las elecciones.

Por otro lado, en mi caso particular, estamos debatiendo dentro de la organización cuál es el espacio que debo de ocupar yo y debemos ocupar como movimiento. Una vía podría ser la alcaldía de Zapopan y otra vía sería como legislador federal. Estamos en esas decisiones y puedo decir que probablemente, muy pronto, ya haya una definición en el tema. En cualquiera de los casos, no es el puesto, sino las ideas que vas a llevar a ese espacio.

¿Te han buscado a otros partidos políticos?

Sí, han existido invitaciones. Sin embargo yo he tenido toda la claridad y creo que por eso los mismos partidos no han insistido tanto: no vamos a participar en un partido político en tanto no cambien profundamente ellos, mientras no signifiquen un reducto de dignidad, participación y esperanza. Los partidos lo saben, se han alejado de la sociedad, de su propia militancia y no voy a participar en ninguno de ellos, no en ninguno de los que existen hoy por hoy.

¿Cuáles han sido tus grandes victorias y derrotas en el Congreso?

La mayor victoria, y quiero dejar en claro, es conjunta con la gente y algunos partidos políticos; fue sacar adelante la iniciativa #SinVotoNoHayDinero y la reforma político electoral que se aprobó hace un par de meses.

Por otro lado, la peor derrota quizás han sido los nombramientos en el Congreso. El Congreso nombra al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nombra a magistrados, nombra al Procurador de Desarrollo Urbano y no hemos logrado que esas designaciones sean democráticas, que esos mejores lugares sean ocupados por las personas más capacitadas. Yo siempre hago público por quien voto y por qué voto, pero mis compañeros no lo hacen público, lo hacen por bloque, por dedazo y acuerdos entre la élite política… eso es lo que tenemos que romper.

He tenido más derrotas, he tenido muchos errores seguramente, pero quizás eso es lo que más me duele, darme cuenta que hay muchos cargos que deberían ser ocupados por personas con mejores cualidades y solamente se entregan por un acuerdo “grillo”.