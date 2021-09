Se olvidan de promesa de resolver tema de la Presa El Zapotillo

A un mes de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la promesa que retornaría para conocer la decisión final de la presa El Zapotillo, preocupa a vecinos de los poblados de Temacapulín, Acasico y Palmarejo que hasta el momento no han tenido ningún acercamiento del gobierno federal sobre el tema, a pesar que el mandatario afirmó que había prisa por ya resolver el asunto.

“No, no ha habido una respuesta aún, ninguna notificación, seguimos a la espera”, expresó un habitante de Temacapulín que participó en la reunión con el presidente el pasado 14 de agosto en la plaza principal de Temacapulín.

El tema sigue bajo revisión, pues la propuesta que la cortina opere a 80 metros no convence del todo a los habitantes de los tres poblados. Y es que temen que en un escenario extraordinario, pudiese ocurrir una tragedia.

Las dos propuestas que presentó la federación a los pobladores son las siguiente:

La presa se termina con una cortina 80 metros de altura, se le permite operar, pero se toman medidas preventivas para que el nivel del agua no pueda exceder el 60% de su capacidad, de tal manera que nunca se inunden los tres poblados. La presa se termina en su cortina de 80 metros pero no se le permite operar. De todas maneras debe concluirse la obra porque no puede quedarse sin mantenimiento preventivo.

La propuesta número uno es la que más preocupa a los habitantes de las comunidades, porque si bien tienen “la palabra” que la presa estará siempre bajo supervisión, temen que en un descuido una crecida pueda destruir sus comunidades,

Los niveles de la presa

La presa, con una cortina de 80 metros de altura, de llegar el agua hasta el tope, el nivel se quedaría a mil 630 metros sobre el nivel del mar (msnm). De este modo quedarían bajo el agua Temacapulín (mil 1618 msnm), Acasico (mil 611) y Palmarejo (mil 601 msnm).

Lo que se busca es que el nivel de la presa no exceda los mil 610 msnm, que es la cantidad que se podría alcanzar durante la temporada de lluvias, mientras que en el estiaje el nivel a la baja se mantendría en mil 595 msnm.

Palmarejo quedaría por debajo del nivel del agua, pero se buscaría proteger el poblado con algún tipo de dique

“Para la operación se considerará que en la primera época de lluvias se cerrarán las compuertas para el primer llenado; posteriormente, en la época de estiaje, se deberán cumplir dos condiciones: por un lado, mantener la presa en un nivel máximo que no inunde los poblados y, por otro lado, una apertura de compuertas que abastezca un caudal constante de tres metros cúbicos por segundo”, explicó el director general de la Comisión Nacional del Agua, Germán Martínez Santoyo, en la reunión que tuvo con los habitantes de los tres poblados.

Preocupación por eventuales inundaciones

Los vecinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo mencionan que este temporal, en las laderas del cañón donde se construye la presa, se han registrado cascadas, que evidenciarían el riesgo de inundación si se permite la construcción de la presa.

Preocupa además dicen, el discurso del presidente, que afirmó en días recientes que los habitantes de Temacapulín ya tenían una respuesta favorable sobre el tema, cuando en realidad nadie le ha cuestionado nada al respecto después del encuentro que se tuvo el 14 de agosto.

Video del presidente durante su visita a El Zapotillo. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

“Ya fue un avance el que la presa pueda terminarse y funcionar. Ya no son 105 metros de cortina, son 80 metros, pero con eso se tiene agua suficiente para Jalisco y no se inundan los pueblos. Entonces sí fue una salida, una opción para no dejar ahí tirada una inversión de seis mil millones de pesos (…) Ya es imposible porque se tendrían que inundar tres pueblos y la gente no quiere eso”, dijo López Obrador en su rueda de prensa mañanera del 30 de agosto.