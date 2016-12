Tres filas, tecnología: lo que debe de evaluar Pathfinder

Esta semana me cambió el significado de la Pathfinder de Nissan, hace mucho no la manejaba y encontré actualizaciones de marca importantes en el vehículo que ya había vivido en otros segmentos de la marca. Se actualizó de tal manera que ahora brinda una gran opción de mercado, ha logrado lo que muchos productos quieren, no poder comprar un vehículo en su segmento de mercado, en este caso camioneta grande de tres filas de asientos, sin ponerse en la ecuación de decisión.

El diseño sigue siendo Nissan, al frente cobró fortaleza visual y en el tamaño su ejecución de familia no resulta en mayor tamaño, sino en mayor atracción, en la parte trasera mejora líneas y decididamente es la evolución del vehículo.

Nissan, por dentro, puso todo el arsenal de tecnología desde los asientos eléctricos, hasta la cámara 360 de visión perimetral, que créame en esta camioneta le será no sólo útil sino necesaria para pasarla mejor en la ciudad, estacionamientos, más seguridad en espacios abiertos, etcétera. Volcada en seguridad desde el control de crucero inteligente, hasta un aditamento que le sacará de muchos problemas y alertará, como lo es el frenado delantero de emergencia que en carretera, ciudad y distracciones varias, le salvará de ocasiones comprometedoras para usted y su familia.

Conclusión sobre Pathfinder

Si anda buscando innovación, respaldo en todo el país, confiabilidad y espacio para su familia, amigos y demás invitados, ubicado entre 560 mil a 745 mil, la Pathfinder ya es necesaria en su canasta de compra. Sobresale, diseño, equipo y valor. En este segmento nunca compre si no se sube usted mismo a las tres filas de asientos y evalúe el área de carga con la tercera fila plegada y puesta. La transmisión CVT, piérdale el miedo, cada día funcionan mejor.