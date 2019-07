Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Aries

Será una semana de trabajo atrasado y actualizar todos tus pagos. Necesitas administrar tu tiempo para poder realizar todo lo que tienes en mente. Te llega una oferta para un negocio, acéptalo, te va a ir muy bien. Es una etapa de crecimiento económico, así que no dudes en tomar las oportunidades que se presenten estos días. El martes conocerás a personas importantes para tu vida. Si tienes pareja harás un viaje que te permitirá disfrutar de su relación. Te recomiendo encender una vela color amarillo este jueves y pedirle a tu ángel buenas noticias para comenzar agosto. Tus números de la suerte son 23, 10 y 87. Si estás pasando por un rompimiento amoroso recuerda que lo más importante eres tú, el amor verdadero llegará a su tiempo. Un amigo te invita a una fiesta, es tu oportunidad para cambiar de look.

Tauro

Inicias el mes con mucha suerte a tu alrededor y empezarás a ver resultados de tu negocio o trabajo, solo recuerda administrar tus gastos y empezar a ahorrar para el futuro. Tu signo es tierra y eso te hace ser realista con todo lo que te rodea y no dejarte llevar por fantasías, pero trata de no ser tan exigente contigo mismo y la vida será más placentera. Se paciente en el amor, todo llega en el momento indicado. Tendrás un golpe de suerte con los números 03, 22 y 18. Para este jueves te recomiendo prender una vela color rojo y usar alguna fragancia para atraer la felicidad y la abundancia este mes. Cuídate de enfermedades estomacales, te recomiendo cuidar tu dieta y hacer ejercicio. Serán días de recordar a alguien que ya no está contigo, lo mejor será pensar en los buenos momentos que viviste.

Geminis

Semana de muchas energías encontradas, trata de calmarte ante situaciones de enojo en el trabajo para evitar problemas. Te recomiendo salir a divertirte más para evitar el estrés. Recibirás un dinero extra por un negocio o trabajo que hiciste en días anteriores. Cuídate de los comentarios de una ex pareja y si tienes algo pendiente que decirle trata de comunicárselo para evitar malentendidos. Te recomiendo empezar el mes encendiendo una vela blanca y pedirle a tu ángel protección para el mes. La ropa roja te ayudará a atraer la abundancia. Cuídate de problemas estomacales. Sigue creciendo laboralmente y si tienes algún plan de negocio, hazlo, te irá muy bien. Si estás casado se aproxima un bebé. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 03, 22 y 81.

Cáncer

Tendrás mucho ánimo para formar un patrimonio para tu futuro. Estás pasando por una etapa de crecimiento laboral, así que no desaproveches las oportunidades que se presentan de algún negocio o cambio de trabajo. Un amor del pasado te buscará para volver, pero debes analizarlo bien. Ten cuidado con enfermedades respiratorias. Si fumas, te recomiendo que empieces una rutina de ejercicio para sentirte mejor. Tus padres te invitarán a una fiesta o un viaje familiar. Este lunes tendrás un golpe de suerte con los números 00, 43 y 28. Enciende un una veladora azul y utiliza algo de plata para que todo el mes de agosto tengas buenas noticias y abundancia. Comprarás muebles para tu casa.Si estás casado, trata de no pelear por situaciones que no importan; la base de cualquier relación sentimental es la confianza.

Leo

Habrá algunos problemas en el trabajo, pero no hagas más grandes los enojos con jefes o compañeros. Tu signo es fuego y eso te hace ser impulsivo. Te recomiendo ser paciente y tolerante con las personas. Tu signo está de cumpleaños, pero debes tener controlarte con lo que comes y bebes para evitar problemas del intestino o estómago. Tu día de suerte será el martes con los números 03,22 y 91. Recibirás una invitación de viaje con tus amigos. Eres un signo al que le gusta estar en movimiento y en contacto con la naturaleza para tener energía y buena vibra. Para este jueves prende una vela roja y utiliza algo de oro o plata para tener prosperidad. Tu cumpleaños es la mejor etapa de crecimiento económico, no lo desaproveches y dile sí a los cambios positivos en el trabajo. Cuídate de problemas financieros.

Virgo

Analizarás un cambio en tu trabajo, eres un signo muy responsable con sus obligaciones, pero te desanimas cuando no te reconocen tus logros. Te recomiendo que hables con tu jefe para pedirle un aumento de sueldo o un ascenso laboral, si las cosas no salen como lo esperas, busca otras ofertas o emprende tu propio negocio. Eres un signo que logra todo lo que se propone. Recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos. Cuídate de problemas de migraña y trata de liberar el estrés con ejercicio o alguna terapia. Un golpe de suerte llegará con los números 04, 33 y 71. Te recomiendo prender una vela. Si tienes problemas con tu pareja, háblalo, será la mejor manera de solucionar conflictos. Si estás soltero llegará un amor del signo Sagitario o Aries. Actualizas algunos papeles personales.

Libra

Empiezas la semana con buena actitud para solucionar tus problemas. Eres el signo del equilibrio y siempre pones en una balanza tus acciones para reflexionar. Tendrás buenas noticias en el trabajo y una propuesta de negocio que traerá prosperidad y dinero. Cuídate de problemas en los huesos. Realizas algunos cambios en casa para sentirme más cómodo y recibes un dinero por una deuda del pasado. Te recomiendo prender una vela roja y utilizar ropa de colores fuertes para la abundancia. Controla tus gastos y ten un método para ahorrar y asegurar tu patrimonio en el futuro. Tendrás un golpe de suerte con los números 80, 33, 21. Un nuevo amor del signo Tauro o Capricornio te invita a salir. Si estás casado serán días estables con tu pareja. Organiza tu tiempo y toma algún curso que te ayude laboralmente.

Escorpión

Terminas el mes renovando algunos aspectos de tu vida y decides dejar atrás malos amores o amistades que te quitaban energía. Te recomiendo cerrar todos los ciclos de tu vida que no te ayuden en nada y verás que una fuerza de energía positiva invadirá tu vida. Recibes una propuesta para ir de viaje, acéptala, te hará bien tener unos días para ti. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 76, 01, 33. Para iniciar el mes enciende una vela blanca y pídele a tu ángel que te llene de prosperidad. Cuídate de chismes en tu ámbito laboral y se reservado en tu logros. Mandas arreglar tu coche y comprarás un seguro de gastos médicos. Un amor nuevo llegará a tu vida. Harás los trámites de pasaporte o Visa. Realizarás una maestría o posgrado que te abrirá e camino a nuevas oportunidades.

Sagitario

Serán días de éxito. Una propuesta laboral mejorará tu sueldo y condiciones laborales. Si tienes un negocio propio es tiempo de expandirte y buscar nuevos socios. Tu signo es el que atrae más el dinero. Te recomiendo prender una vela amarillo y utilizar algo de oro o plata para atraer la suerte todo agosto. Recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos. Se reservado con tus asuntos personales para evitar malas vibras. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 44 y 21. Harás algunos trámites para un crédito bancario. No busques a ningún amor del pasado y conoce a otras personas. Decides hacerte un cambio de imagen y estudiarás algo relacionado con la medicina o servicio social, a tu signo le hace bien ayudar y ver bien a los demás. Arreglas pagos de tu seguro médico o escolar.

Capricornio

Tendrás mucho trabajo debido a algunos pendientes. Recuerda enfocarte en las cosas que tienes que realizar. Serán días de algunos problemas laborales en cuestión de dinero, trata de administrar tu dinero para hacer pagos a tiempo. Empiezas con tus estudios universitarios y deberás enfocarte en lo que quieras para tu vida laboral. Harás un viaje con tus amigos. Si estás soltero tendrás días de amores nuevos. La mente es muy poderosa y siempre vas a atraer lo que piensas, ten pensamientos positivos y se cumplirán. Para iniciar el mes te sugiero prender una vela blanca para la prosperidad. Tendrás un golpe de suerte con los números 90, 30 y 21. Se sincero con las personas que te rodean y di la verdad para enfrentar las situaciones que se presenten. Arreglas un asunto legal y te buscan de un trabajo pasado.

Acuario

Habrá muchos movimientos en tu trabajo y reacomodo de personal. Te recomiendo concentrarte en las actividades que vas a realizar y todo saldrá bien. Te invitarán a salir de viaje, recuerda que a tu signo le gusta el mar y la naturaleza, no desaproveches el momento para disfrutar la vida. Harás algunos cambios de escritura. Decides volver a hacer ejercicio para mantenerte bien. Un amigo te invitará a una boda. Deja ese amor en el pasado que no es para ti y enfócate en conocer personas compatibles contigo. Estos días llegará una amor Aries o Géminis que será compatible contigo. Un golpe de suerte llegará este martes con los números 02, 14 y 15. Para iniciar agosto te sugiero prender una vela amarilla y estrenar zapatos para tener éxito y triunfos todo el mes. No seas tan sentido con problemas del trabajo.

Piscis

Recibirás buenas noticias y por fin te darán ese puesto de trabajo que has deseado, además de un bono económico y reconocerán tu profesionalismo. Será una semana para apoyar a tu familia. Solucionas asuntos de estudio o pagas colegiaturas.Harás algunos pagos atrasados de tu tarjeta de crédito. Este miércoles tendrás un golpe de suerte con los números 07, 66, 08. Para este primero de agosto te recomiendo que prendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel que te ayude a tener prosperidad. Recibes una invitación por parte de un amor nuevo del signo de Capricornio o Virgo que va ser muy compatible contigo. Si tienes pareja será una semana de estabilidad y hacer planes a futuro. Te regalan una bicicleta para hacer ejercicio, sacas un crédito bancario y te invitan como padrino para un bautizo.