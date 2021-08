Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos lo que te depara este fin de semana en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Atravesarás fuertes energías encontradas en tu vida amorosa, así que trata de analizar bien lo que es mejor para ti y tomar una decisión que te lleve con la pareja ideal. Tus signos más compatibles son Capricornio, Piscis y Leo. Viernes de juntas de trabajo para definir proyectos, trata de quitarte estrés y concentrarte en lo que necesitas para realizar las cosas con éxito. Haces unos pagos de tu tarjeta, sé más cuidadosos con tus gastos. Recibes una invitación para salir de viaje en estos días. Trata de cuidarte de las envidias y mal de ojo, recuerda que tu signo siempre va a brillar y eso le molesta a los demás. Tendrás un golpe de suerte con los números 8 y 23. El domingo será de reunión familiar. Que no te preocupe lo que dicen de ti, sigue igual de original para que seas un triunfador.

Tauro

Trata de dejar atrás esos lugares que no son para ti y buscar un trabajo en el que te valoren más como persona. Este viernes será de mucha suerte en el aspecto laboral, así que no dudes en postularte para el trabajo de tus sueños. Cuídate de problemas legales, trata de resolver todo en su momento. Te busca un amor del pasado para platicar, recuerda que todos cometemos errores y es bueno perdonar. Te haces una revisión dental. Arreglas tu coche o decides cambiarlo por uno más reciente. Controla tu carácter, es mejor no opinar y mantenerse al margen de las situaciones complicadas. Sábado y domingo de ir de visita con tu familia. Haces limpia de tu clóset. Empiezas una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor. Tus números de la suerte van a ser 5 y 31, trata de jugarlos el día domingo.

Géminis

Tendrás muchas presiones de trabajo y en tu vida personal, recuerda que tu signo es muy aprensivo y le cuesta deslindarse de situaciones complicadas, por eso te recomiendo que analices bien todo lo que tienes en planes y en las discusiones no te alteres. Sales de viaje por cuestiones familiares. Decides remodelar tu casa o comprar muebles. Cuídate de problemas de la piel o trata de no hacerte ningún tratamiento estético para que no tengas complicaciones. Te viene un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 2 y 19. Compras ropa y decides cambiar el look. Recibes la noticia de que un familiar se va a casar. Cuida más tu dinero y no compres cosas que no vas a utilizar. Te regalan un perfume. Decides ponerte un tatuaje. Ya no comas por nervios, sé un poco más controlado con tu alimentación.

Cáncer

Fin de semana de muchas energías positivas a tu alrededor para empezar ese negocio que tienes en planes. Solo recuerda que debes de ser más discreto con tus cosas para que no te llenes de envidias; si sientes la necesidad de contárselo a alguien que sea un familiar. Cuidado con los robos, trata de no prestar tu tarjeta de crédito. Te busca un amigo para invitarte a irse de vacaciones en estos días. Para los Cáncer que están solteros va a llegar un amor nuevo y apasionado del signo de Escorpión o Piscis que va a ser muy compatible. Decides tomar cursos relacionados con el diseño. Ya no busques en otras personas lo que necesitas, trata de apoyarte en tu familia o tu pareja porque ellos siempre van a ver lo mejor para ti. Tus números de la suerte son 6 y 27. Te viene un golpe de dinero el domingo.

Leo

Viernes de complicaciones en tu trabajo y problemas personales, va a ser un día de energías muy revueltas y por eso te recomiendo que no trates de hacer ningún cambio laboral. Recuerda que a tu signo lo rige el fuego y eso te hace ser muy sensible a todo lo que lo rodea. Fin de semana de relajarte y irte de paseo con tu familia. Haces unos cambios en tu casa para sentirte más a gusto en tu hogar: te Buscan tus padres para pedirte un consejo. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 40, trata de jugarlos este domingo. Sigue con el ejercicio y dieta. Trata de no tomar mucho alcohol y comer en exceso para que después no tengas problemas con tu peso. Recibes un regalo por parte de un amor nuevo que será apasionado. Habrá especial compatibilidad con Aries y Capricornio. Haces unos pagos de una deuda.

Virgo

Recibirás muy buenas noticias este fin de semana y tus energías positivas se estarán renovando por completo. Así que es el momento ideal para hacer los cambios necesarios para estar mejor en todos los sentidos. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Ya no busques pretextos donde no los hay y déjate querer, es el momento de volverse a enamorar. Tus signos más compatibles van a ser Aries, Capricornio y Piscis. Te busca un abogado para arreglar asuntos de una propiedad o coche. Recibes un dinero extra por lotería con los números 8 y 77, trata de jugarlos este domingo. Cuidado con lo que vayas a comer este fin de semana, recuerda que uno de puntos débiles es el intestino y estómago, así que mejor no arriesgarte. Decide cambiar el plan de tu celular por uno más económico.

Libra

Fin de semana de buena suerte en tu vida y sobre todo de reinventarte en el amor, recuerda que a tu signo le hace muy bien vivir una relación amorosa y este es el momento de dejarse querer. Recuerda que los libra le ponen muchos ‘peros’ a su relación de pareja, pero en estos días se te va a dar ya el amor verdadero. Trata de pagar deudas de tu tarjeta de crédito para que no tengas problemas en tu futuro. Ya no le platiques a nadie tus problemas, recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. No seas tan impulsivo y enojón en tu trabajo, sé más consciente de lo que comentas a los demás. Este domingo sal a pasear y tomar aire fresco para que tu energía positiva se multiplique. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 29, trata de jugarlo el domingo.

Escorpión

Viernes de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante. Tu signo siempre va a estar luchando por ser el mejor en todo y especialmente en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana y especializarte más en tu carrera. Te invitan a salir de viaje en los próximos días. Escucha siempre los consejos de tus padres porque ellos van a querer lo mejor para ti. Fin de semana de arreglar tu casa y comprar muebles. Fin de semana de mucha pasión con amores nuevos. No prestes dinero, aprende a decir que no para que no te roben la suerte. Te viene un golpe de suerte con los números 8 y 74. No mientas en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad. Decides empezar un negocio los fines de semana para ganar un dinero extra. Un amor del pasado regresa.

Sagitario

Fin de semana de estar con mucho trabajo y pendientes, organiza más tu tiempo para que puedas realizar todo de la mejor manera. Te llega un dinero extra por un trabajo. Sábado de salir con tu pareja a cenar. Te llega un regalo que no esperabas. Tendrás un día de suerte el domingo con los números 14 y 50. Vas a estar un poco pensativo por un amor del pasado, recuerda que tu signo es muy orgulloso y casi nunca vuelve con amores, así que llénate de energías positivas y salte a conocer personas más compatibles de los signos de Leo y Acuario. Eres muy perseverante y tu deseo de triunfar te hacer ser muy constante hasta lograr todos tus objetivos. Además los Sagitario son los mejores amantes del zodiaco, pero deben aprender a dejar a un lado la diversión para encontrar al amor verdadero que tanto desean.

Capricornio

Los Capricornio son muy celosos en cuestión amorosa, pero debes de aprender a tener más confianza y dejar a un lado los escándalos y dramas con tu pareja para que todo vaya de lo mejor. Tu mejor día es el viernes, por eso siempre eres el invitado principal de las fiestas, solo trata de no excederte. Fin de semana de estar con algo de trabajo y organizando todo lo que tienes de tareas para la próxima semana. Recuerda que debes controlar tu carácter para que no te lleve a ningún problema sin razón. Haces pagos de tu casa. Te busca un amigo para invitarte a un concierto. Te viene un dinero extra con los números 00 y 30. Cuidado con las envidias de compañeros del trabajo, sé mas discreto con tus asuntos personales y recuerda que si necesitas platicar con alguien puedes recurrir a tu familia o amigos.

Acuario

El Acuario está regido por la mente y habilidad de palabra, por eso siempre tiene éxito y es conciliador en los problemas. Fin de semana de estar con muchos ánimos de empezar un régimen de ejercicio y dieta para verte de lo mejor, solo trata de no caer en pastillas que te dejen sin comer que eso solo te ocasionará problemas de salud. Te invitan a una fiesta este viernes en la que te vas a divertir mucho, solo recuerda seguir teniendo precauciones sanitarias. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amigo al que no veías hace mucho tiempo, es bueno que recobres esas relaciones. Trata de no pelear con tu pareja y sigue siendo igual de detallista hasta ahora sin esperar que te lo paguen. Te sacas un premio en la lotería con los números 7 y 80, trata de jugarlos este domingo.

Piscis

Fin de semana de estar analizando un cambio de casa y de trabajo, tu signo siempre se aburre fácil de todo lo que lo rodea y por eso los cambios que hagas van a ser muy benéficos para tu vida. Solo trata de pensar muy bien y no hacer las cosas por arranques, porque eso te puede traer consecuencias en el futuro. Siempre pide un consejo a tus personas de más confianza que te dirán la verdad sobre lo que es mejor para ti. Viernes de salir con tu pareja a divertirte. Los fines de semana te meter a un curso de idiomas, recuerda que así te abrirás más puertas. Tramitas tu licencia de manejo y sacas el seguro de tu coche. Ya no trates de aparentar lo que no eres, sé así de original porque que eso te va a llevar al éxito. Vas a tener un golpe de suerte en la lotería el domingo con los números 17 y 66.