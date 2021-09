Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana lo que te deparan los astros en cuestión de salud, dinero y amor.

Aries

Días de estar con negociaciones de nuevos contratos y cierre de proyectos, trata de analizar bien todo lo que te ofrecen y tomar la mejor propuesta. No te enojes sin razón, recuerda que a veces tu impulso de controlar todo hace que seas intolerante. Aléjate de esa amistad que te traicionó y empieza a conocer personas más valiosas. Estarás un poco cansado por tanto trabajo, trata de comprarte unas vitaminas para que tengas el mejor ánimo. Tomas un curso de inglés. Un nuevo amor del signo de Géminis o Capricornio hablará contigo sobre tener algo formal. Los que ya están en una relación deben de controlar un poco ese sentimiento tan intenso para que tu pareja no se agobie. Tu mejor día va a ser el día 22 de septiembre y habrá mucha suerte en tu vida laboral. Tus números de la suerte son 13 y 29.

Tauro

Realizarás pagos atrasados y actualizar tus cuentas bancarias, trata ya de no sacar créditos y comprar solo lo que vas a utilizar. Te busca un amigo del pasado para pedirte una recomendación laboral. Semana de extrañar lo que se fue y estar un poco pensativo por todo lo que pasa a tu alrededor, recuerda que el Tauro se da mucho a la melancolía. Mantén tu mente en positivo para poder sacar adelante todos tus planes de vida. Ten cuidado en tu trabajo porque serán unos días de energías cruzadas y la posibilidad de despidos. Ya no te enojes sin razón porque eso hace que las personas que te quieren se retiren de tu lado. Un amor del signo de Virgo o Acuario hablará de formalidad. Tu mejor día va a ser el 23 de septiembre y vendrá a ti un dinero extra o suerte en los juegos de azar con los números 5 y 70.

Géminis

Arreglas problemas legales del pasado. Semana de estar planeando un viaje con tu pareja para el mes de octubre. Días de mucho trabajo y de estar con auditoria, trata de siempre tener en orden todods tus papeles para que no tengas ningún problema con tus jefes. Eres el mejor amigo de tus ex parejas, pero ya trata de cerrar círculos para que puedas avanzar con amores nuevos. No pienses lo que no es, trata siempre de poner en claro tus ideas y problemas con los demás. Mandas a arreglar tu carro. Tramitas tu visa para un viaje de trabajo. Hay embarazo en puerta que te va a sorprender y te dará mucha alegría. Tu mejor día va ser el 21 de septiembre, vas a tener la suerte de estar cerrando un proyecto nuevo de trabajo. Te compras ropa y renuevas tu look. Tus números de la suerte en la lotería son 1 y 23.

Cancer

Va a ser una semana de transformación, así que deja a un lado el drama y el autocompasión para ser ya un triunfador. Te recomienda pensar en cambiar de trabajo y el empezar un negocio propio para que tengas más ingresos. Tu punto débil va a ser el intestino y todo lo relacionado a úlceras gástricas, por eso tienes que llevar una dieta más saludable y llevar un régimen de ejercicio. El miércoles será tu mejor día y las fuerzas cósmicas van a estar de tu lado. Tus números mágicos van a ser 21 y 30. trata de jugarlos en la lotería. Empiezas una relación amorosa con alguien de los signos de Piscis, Escorpión y Capricornio, que serán muy compatibles en la búsqueda de un nuevo amor. Tu color de la suerte va a ser azul marino, así que no dudes en usarlo para atraer más la abundancia en tu vida.

Leo

Va a ser una semana de renacimiento y éxitos en lo laboral. Los Leo tendrán lo que merecen en cuestiones de dinero y éxito, pero debes ser más responsable con tus gastos. Tu punto débil van a ser los problemas de infecciones respiratorias. Te recomiendo cambiar de trabajo o pedir un aumento de sueldo. Tu día de suerte va a ser el viernes y tus números mágicos son 7 y 23, úsalos mucho en los juegos de azar. No hagas chismes que te puedan perjudicar, es mejor guardar silencio y ser prudente al dar un consejo . Necesitas ya una pareja estable para poder vivir en plenitud. Tu color de la suerte es rojo intenso, así que trata de usarlo más seguido para que tengas más abundancia. Para cortar todo lo negativo ponte mucho perfume después de salir de bañarte y eso te va a ayudar a cortar todo mal de ojo.

Virgo

Va a ser una semana llena de buenas noticias y realización de proyectos. Cuida mucho lo que dices y controla tu temperamento tan fuerte. Recuerda que tu signo tiene todo para ser exitoso, así que trata de no sabotearte a ti mismo y lograr tus objetivos. El mejor día de tu semana será el jueves. Recuerda que a tu signo lo domina la terquedad y el resentimiento que juntos hacen como una bomba de sentimientos, así que aprende a controlar tu carácter antes de que tengas un problema por no saber quedarte callado. Ten cuidado con problemas en el riñón y de infecciones, no esperes hasta sentirte mal para acudir a tu médico de cabecera. Ayudas a un familiar para arreglar su pensión o seguro social. No hagas cosas malas que parecen buenas. Tus números mágicos en cuestiones de lotería serán 12 y 20.

Libra

Tendrás muchas presiones laborales esta semana, trata de solucionar todo en su momento y no te desesperes; te da impotencia no poder hacer las cosas como tú quieres, pero debes entender que todo tiene un camino. Estás en tu semana de cumpleaños y eso te hará sonreír porque recibirás un regalo inesperado de alguien muy especial. Te ofrecen un nuevo puesto en el trabajo, acéptalo; te irá de lo mejor. Tu mejor día será el 21 de septiembre, te sonreirá la suerte en todos los sentidos. Compras boletos de avión para viajar con tu familia. Ya no pelees con tu pareja, sí te quiere pero dale su espacio para que no se sientan presionados. Inviertes en tu carro. Tendrás un golpe de suerte en la lotería con los números 01 y 29, tu color de la fortuna es el rojo y tu compatibilidad, con los signos de Acuario y Aries.

Escorpión

La suerte te acompañará esta semana en las relaciones públicas, cerrarás negocios o te aventuras en nuevos rumbos laborales. Te sigue la buena fortuna económica, así que aprovecha y alcanza tus metas personales. Sales de viaje con tu familia. Arreglas tus asuntos de deudas y ordenas tus pendientes. Un problema que tiene tu signo es el orgullo, intenta disculparte con esa persona especial y queden como amigos; si ya no pueden ser pareja, al menos te quitarás un peso de encima. Ve con un buen médico y atiende ese malestar de tu pierna y de neuralgia; la mejor inversión es uno mismo. Tendrás un golpe de suerte el 22 de septiembre con los números 05 y 67, usa el color naranja, te dará fortuna en todo lo que realices. A los solteros les llegará un amor nuevo del signo de Leo o Piscis que será muy compatible.

Sagitario

Rodearán las buenas energías a tu signo esta semana con la firma de contratos nuevos y la llegada de un dinero por un trabajo extra, así que analiza bien todas las opciones que se te presenten y escoge la mejor para comenzar la semana de la mejor manera, pero evita presumir lo que todavía no tienes para que no te llenes de envidias. Tramitas un crédito bancario para una vivienda. Sabrás de un embarazo familiar que te dará alegría. Ten cuidado con los celos, deja de controlar tanto a tu pareja para que después no caigas en pleitos sin razón. Este 20 de septiembre será de suerte para ti, te irá de lo mejor. Tus números de la fortuna son 11 y 29. Es el momento para que muevas las energías y si puedes cambiarte de casa, hazlo. Te recomiendo ponerte algo de oro o plata como amuleto para atraer la abundancia.

Capricornio

Tu signo tiene el espíritu de ser líder y guía de los que te rodean, eres muy fuerte y tu característica principal es servir a los demás, pero cuando te enojas destruyes todo, por eso te recomiendo tener paciencia en todo lo que realices y que controles tus impulsos a la hora de decidir. Tu gran problema de salud es la espalda y los nervios, por eso debes meditar o hacer ejercicio para calmarte y estar en contacto son tu médico mínimo una vez al año. Esta semana realizas pagos de colegiatura y de tus cuentas bancarias, intenta ser más previsor para que no tengas problemas de escasez de dinero. En estos días estarás muy bien con tu pareja. A los solteros les llegará un amor nuevo del signo de fuego que será muy compatible. Te invitan a viajar. Tendrás un golpe de suerte el miércoles con los números 04 y 31.

Acuario

Te caracterizas por ser muy materialista y casi nunca te dejas llevar por los sueños; es decir, si no ves, no crees, por eso eres muy inteligente y capaz para llevar alguna jefatura o negocio propio. Eres muy intenso y apasionado, por eso cuando te enamoras das todo y eres fiel. Tu punto débil son los huesos y la garganta, te debes cuidar de infecciones y problemas de pulmones. Destacas como un buen amante, pero mal proveedor, casi siempre te domina el egoísmo, pero tu mejor virtud ser hacer dinero en cualquier cosa de ventas. Esta semana acudes a juntas de trabajo para cambios de puesto. Tu golpe de suerte será el 21 de septiembre con los números 07 y 15. Arreglas tu coche de los frenos. Todos tenemos equivocaciones, aprende a perdonar y saber que la vida se vive una sola vez, y disfrútala al máximo.

Piscis

Estarás ocupado esta semana con pendientes y presiones de trabajo, ten paciencia, los problemas en su momento se resolverán. Enfrentarás un cambio significativo en tu vida a partir del 21 de septiembre, será un nuevo comienzo en todo, pon tu mente muy positiva para que recibas todas las buenas noticias. Expondrás tus ideas y propuestas profesionales en tu oficina; eres un médico natural y líder social, eso te ayuda a manifestar tu interés de crecimiento. Tu mejor día será el martes, los astros se pondrán a tu favor y la fortuna te llegará, así que ese día pon una vela amarilla y pide lo que necesites, que se te dará. Tus números de la suerte son 09 y 23. Piensas en regresar con una ex pareja, pero eres muy rencoroso; aclara la situación. Los Piscis solteros seguirán así un tiempo para disfrutar la vida.