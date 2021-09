Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana cuáles son las mejores cualidades de tu signo y tus defectos para que aprendas a controlarlos.

Además conocerás tus números de la suerte, el mejor día de tu semana y los colores que te darán más abundancia.

Aries

Lo más positivo tu signo, uno de fuego, es sin duda su audacia y su capacidad de confiar en si mismo y enfrentar cualquier situación complicada que se le presente en su vida. El Aries está hecho de mucha fuerza interior y es capaz de lograr el éxito cuando se lo propone. Su lado negativo es su falta de prudencia y ser una persona sin filtros, es decir, que dice lo que piensa aunque afecte a los que lo rodean. Este signo debe trabajar en su marcado egocentrismo para que no obstaculice su futuro. Semana de mucho trabajo extra y de tener que hacer algunos pagos imprevistos, por eso es necesario organizar más tu vida económica. Tu día de suerte el miércoles. Tus números 9 y 31. Tu color el naranja y el azul fuerte. Un amor del pasado te busca para volver. Te invitan a un proyecto nuevo que va a ser mejor pagado.

Tauro

Lo mejor de tu signo es la buena administración en lo económico, por eso casi siempre llegas a comprar lo que más deseas. La seriedad y lealtad en su ambiente laboral ayudan a los Tauro en cualquier proyecto laboral para alcanzar el éxito. Su lado negativo es el orgullo que lo hace perder siempre las mejores amistades y amores, porque no sabe reconocer que se equivoca y menos pedir perdón. Eso los lleva a tener muchas dificultades en su vida. Trata de cambiar ese carácter impulsivo que no te deja estar en paz cuando más lo necesitas, recuerda que es importante aprender a controlarte. Semana de salir de viaje por trabajo. Te invitan a un evento muy importante. Semana de exámenes de la escuela. Trámites de papelería de gobierno. Tu día mágico el lunes. Tus números 9 y 31. Tu color el rojo fuerte.

Géminis

Lo más bueno que tiene el primer signo de aire es su rapidez mental para solucionar cualquier problema y a la vez ser una persona de extremada inteligencia . Esas características llevan a los Géminis a tener el éxito que tanto desean y sobre todo sobresalir de los demás en cualquier competencia. Otra de sus mejores cualidades es la honradez. Pero su lado negativo es la mentira en todas sus formas, por eso casi nunca son personas de confiar cuando se trata de relaciones sentimentales. También eres superficial, y muchas veces caes en la vanidad y presunción. Semana de estar con muchos chismes a tu alrededor, así que evita compartir tus asuntos personales. Tu mejor día es el jueves con los números 4 y 21. Tu color el azul fuerte. En estos días te va a llegar la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado.

Cáncer

Lo mejor que tiene este signo de agua es su capacidad para emprender cualquier negocio y su tenacidad para poder enfrentar cualquier situación de preocupación económica. Nunca se dan por vencidos y siempre les va a llegar lo que se merecen por su trabajo. Su espíritu familiar los hace siempre ser el pilar de la casa y tener esa capacidad de sacrificio para los demás. Su lado negativo es que es muy inestable emocionalmente y no sabe mantener una pareja. Siempre busca problemas donde no los hay. También suelen ser muy cambiantes en su manera de pensar, así que deben tratar de ser más congruentes. Semana de mucho trabajo y de ponerse al día. Recuerda que el amor siempre llega solo, que se de en su momento. Tu día mágico es jueves. Tus números de la suerte 6 y 23. Tus colores son el amarillo y verde.

Leo

Sin duda el signo de fuego tiene en lo positivo la capacidad de mando y liderazgo. Eres uno de los mejores signos del zodiaco para ser grandes líderes y siempre acumular riqueza en su vida laboral. Los Leo son muy confiables ante cualquier problema y siempre están dispuestos a ayudar a los demás porque son muy generosos. Su lado negativo es la arrogancia y su falta de organización para su vida personal. Es un signo muy infiel y lo domina siempre estar con varias parejas a la vez. Semana de estar en relaciones públicas con varias personas importantes para hacer nuevos negocios. Tramitas licencia de conducir y pasaporte. Tienes que seguir con rutina de ejercicio para que te sigan volteando a ver. Su mejor día es el jueves con sus números mágicos 1 y 29. Su color es el naranja y amarillo.

Virgo

El lado positivo de este signo es que siempre va a alcanzar sus logros por méritos propios, es decir, que su trabajo y capacidad van a hablar muy bien de ellos en todas las formas. Tienen mucho orden en su vida y asumen todas sus responsabilidades. Su lado negativo es que es muy chismoso y siempre anda buscando problemas en su ambiente laboral. Tienes una manía muy marcada por el exceso de limpieza en su mundo, o sea que tienes tendencias obsesivas. Semana de estar con sorpresas económicas a tu alrededor que te harán sentir de lo mejor. Te llega la propuesta de irte a vivir al extranjero. Ya no seas tan rencoroso en tu ámbito amoroso, trata de volver con ese amor verdadero y vivir en paz tu relación de pareja. Tus números de la suerte son 8 y 77. Tu día es el miércoles. Tus colores el verde fuerte y blanco.

Libra

Este signo odia estar solo y por eso valora sus relaciones afectivas, especialmente especialmente las de su familia. Está caracterizado por su elevación espiritual y moral, que los hace ser grandes pensadores de la historia y sobre todo líderes sociales que siempre ven por la humanidad. Pero su lado negativo es su exceso de fantasía en la vida y que creen que el mundo es de color de rosa. También suelen ser muy egocéntricos y por eso tienen que trabajar en remediarlo para que no arruinen su metas en su vida laboral. Semana de recibir regalos que no esperabas por parte de tu cumpleaños. Días de trámites de papelería de impuestos y de gobierno. No dejes tus estudios, trata de concentrarte en todo lo que realizas. Día de la semana es el miércoles. Tus números 4 y 33. Tu color el rosa mexicano.

Escorpión

Este signo vive para experimentar emociones nuevas casi todos los días, por eso eso tiene amores muy apasionados y fugaces. Es difícil que tengan una pareja para toda la vida. Tienen mucha fuerza de voluntad y cuando se lo proponen siempre van a lograr lo que desean en su vida. Nunca se cansan y siempre buscan estar estudiando en cada momento porque su lema es que vale más quien sabe más. Su lado negativo es ser muy posesivo y extremadamente agresivo, es decir que no sabe controlar sus enojos y esto siempre lo lleva a tener grandes problemas en la vida. Semana de estar actualizando toda tu papelería de estudios. Te llega la propuesta de un cargo nuevo de trabajo. Recibe un dinero extra que te debían. Tu mejor día el miércoles y tus números mágicos son 9 y 88. Tus colores son el azul y rojo.

Sagitario

Este signo se caracteriza por ser personas aventureras, alegres y sobre todo muy positivas. Son muy carismáticos y por eso siempre esta en los mejores eventos. También tienen grandes amistades. Pero es un signo que no sabe mantener una relación estable. Un gran problema del signo de Sagitario es que son muy manipulables, es decir, que cualquier persona te hace cambiar de opinión muy fácilmente y eso es signo de debilidad, así que tienes que tener mas carácter y no dejarte manipular por nadie. Recuerda que solo siendo fiel a tus ideas es como vas a obtener el éxito. Semana de estar retomando todas tus actividades deportivas y la disciplina con los alimentos para verte de lo mejor. Te invitan a salir de viaje en estos días. Tu mejor día el martes. Tus números 2 y 19. Tu color el amarillo y azul fuerte.

Capricornio

A este signo no le gusta que nadie le ayude y quieren lograr todos sus éxitos por cuenta propia aunque eso signifique mucho más esfuerzo. Los de este signo son constantes y tienen un gran sentido del deber, por eso son grandes empresarios. Son muy leales con las amistades, pero infiel con su pareja sentimental. En la parte negativa, son muy ambiciosos y buscan a como de lugar tener eso que se proponen, sin importar sobre quién tengan que pasar. Tienes que dejar de pensar solo en lo material y sobre todo cuidarte de los vicios y el alcohol, que te hacen presa en cualquier momento y después es difícil poder detenerte. Semana de estar arreglando papelería de impuestos y gobierno. Compras boletos de avión. Sigue cosechando triunfos en tu ámbito laboral. Tu mejor día el miércoles. Tus números 4 y 31.

Acuario

Acuario es un signo al que no le importa trabajar fuerte y constante, pero solo si está en el ámbito que le gusta. Por eso son grandes vendedores y relacionistas públicos. Al Acuario le gusta estar a la vanguardia y estar al día en todas la tendencias para lo que lo volteen a ver y eso hace que caigas en deudas para comprar ropa, así que trata de no excederte. Su lado negativo es ser muy rencoroso y no saber cuando decir “lo siento”, por eso casi siempre pierde las mejores oportunidades de amor. Semana de estar actualizando tu papelería de pagos. Te busca un amigo para pedirte una ayuda económica. Te busca un amor del pasado para volver. Cuídate de problemas de cintura y cadera. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado. Tu mejor día el miércoles. Tus números 14 y 15. Tus colores el naranja y rojo.

Piscis

Una de las mejores cualidades que tiene este signo es su intuición, es decir, siempre son los primeros en darse cuenta de lo que les pasa a su alrededor, pero como son muy sacrificados en cuestión amorosa aunque sepan que esa persona no es para su signo lo dejan pasar y siguen en unas relaciones tóxicas. Los Piscis deben de aprender a ya no estar en lugares que no son para ellos. Es un signo de gran inteligencia y honestidad, por lo que se vuelven los mejores amigos. Su lado negativo es el de la autodestrucción, es decir, no saben como hacerle para no llegar a pensamientos tan negativos; por eso siempre necesitarán la ayuda de la familia. Semana de salir de vacaciones. Te recomiendo buscar nuevas rutas para cambiar de rutina. Tu mejor día el jueves. Tus números 3 y 29. Tus colores el morado y rosa.