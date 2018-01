Prevén aumento a tarifas del transporte público en Michoacán

Este año podría haber un incremento a la tarifa del transporte público en Michoacán, previó el dirigente estatal de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua.

En entrevista con medios, señaló que a inicios de año el aumento del combustible ha sido sólo de “centavos”, pero aún así está contemplado que esta situación lleve a solicitar un aumento de las tarifas.

Si bien Pasalagua se negó a adelantar de cuánto sería el aumento del pasaje en modalidad de combi, argumentó que “hay estados donde ya va a 12 pesos una tarifa, pero ya varía la situación económica; aquí en el estado es diferente. Nosotros aspiramos a tener tranquilidad y tener una tarifa que sea acorde con las necesidades de la sociedad”.

Cuestionado sobre si el sector mejorará su servicio tras el posible aumento, aseguró que de las más de mil 800 unidades de transporte público que están a su cargo en Morelia, el 90% son nuevas.

Sobre la propuesta de que tras el aumento los niños no paguen pasaje, dijo que esta medida está en análisis. “Si se da un incremento, será una de las estrategias a plantearle a la sociedad, pero eso lo estamos platicando todos los transportistas”, atajó.

Cocotra descarta el aumento

El titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), Marco Antonio Lagunas Vázquez, descartó un incremento a la tarifa por el servicio de transporte público en la entidad, derivado del aumento al precio del combustible.

Tras declaraciones del líder de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, sobre un posible incremento al pasaje, el funcionario dijo que los transportistas no han presentado ante la dependencia estatal ninguna solicitud al respecto, de manera que el tema no está sobre la mesa. Además, esa determinación no está en manos de los concesionarios y trabajadores del volante sino de las autoridades estatales.

“Mientras no tengamos ninguna solicitud, no estamos en condiciones ni hay necesidad de hacer estudios, y aun cuando se presente lo tenemos que analizar; de momento yo no veo ninguna posibilidad de que podamos autorizar un incremento”, aseveró.

En entrevista exclusiva, se manifestó confiado en que no haya incrementos en el precio del combustible que hagan inviable la prestación del servicio de transporte público en el estado.

Cabe recordar que el último aumento se autorizó en enero de 2017, cuando pasó de siete a ocho pesos el costo del transporte público urbano y suburbano, luego de tres años y medio sin aumentos.

Entre 2001 y 2017 el costo del transporte público pasó de 3.50 hasta ocho pesos, con aumentos de 50 centavos o un peso cada dos o tres años.

La Cocotra debe regular tarifas de taxis

El líder transportista reiteró su postura en contra del servicio de Uber, con el argumento de que estas unidades tienen un ventaja sobre los taxis, pues no pagan impuestos como el de las placas de circulación.

Sin embargo, sobre la versión de que los taxistas no cuentan con tarifas establecidas y algunos cobran cuotas excesivas, José Trinidad Martínez dijo que la autoridad que debe establecer los cobros en este sentido es la Cocotra.