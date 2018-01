Fausto Vallejo, por definir a cuál partido se va

Por: Sayra Casillas | @Sayracasillas2

Esta semana el ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, determinará si acepta una de las invitaciones que le hicieron algunos partidos políticos para que sea candidato a la presidencia municipal de Morelia, o si coadyuva de otra forma.

Ante su inminente renuncia al PRI, este lunes, quien fuera cuatro veces alcalde de Morelia acaparó titulares de medios de comunicación en el sentido de que se postulará para contender al cargo por quinta ocasión.

Sin embargo, en entrevista radiofónica con el periodista Víctor Americano, aclaró que tiene hasta el viernes para valorar con quién participará –si es que lo hace– y de qué manera.

Compartió que ha entablado pláticas con actores de órganos políticos contrarios al Revolucionario Institucional (entre los que citó Morena y Encuentro Social), de quienes recibió invitaciones a sumar esfuerzos y, en otros casos, a participar directamente como candidato.

Con quien me vaya, me deben respetar

En la misma charla, en la que interactuó con la conductora Miriam Camacho, Vallejo Figueroa fue enfático: “con quien me vaya yo, a mí me deben de respetar, que voy por el proyecto Morelia; yo no voy a otro tipo de discusiones ideológicas”.

A propósito del tema de las ideologías, reiteró que presentará su renuncia al partido en el que militó más de 40 años, porque se volvió pragmático y se conduce a través de líneas manipuladas, no por una dirigencia sino por una gerencia.

“Junto a los agravios personales que me vino a hacer el dirigente nacional (Enrique Ochoa Reza), he tomado la decisión de separarme; están amagando con expulsiones sin ningún fundamento; qué necesidad tengo yo de andar en eso”, dijo, sin dejar de reconocer que la renuncia le genera nostalgia, mucha tristeza.

No soy invencible en Morelia

Anticipado a los cuestionamientos de sus interlocutores, subrayó que está sano, misma condición que tenía cuando se postuló por la gubernatura estatal.

“La muerte y la enfermedad no sabes cuándo te van a llegar, y a mí me llegó (la segunda) de repente, fue el pecado más grave de mi gobierno, después de tantos años de esfuerzo… y de ahí se descuadra todo lo demás”, precisó el ex mandatario.

Fausto Vallejo se manifestó consciente de que no es invencible en la capital michoacana, y de que cada proceso electoral es diferente, y acotó que al final de cuentas será la voluntad mayoritaria de los morelianos la que prevalezca.

“Ya saben mis aspectos positivos y aspectos negativos, y los tendrán que valorar, si es que participo”, concluyó.

