La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador entre los mexicanos creció hasta un 80%, después de la lucha en contra del huachicol; pero se quedó corta porque, de acuerdo con la empresa encuestadora Gabinete de Comunicación Estratégica, la popularidad de AMLO casi rozaba el 90%, con un total de 87.7%, con todo y los más de 100 fallecidos por las explosiones de Tlahuelilpan.

De manera increíble, el presidente de México parece blindado contra los ataques y/o críticas en su contra, ya sea de sus adversarios políticos, de analistas, y hasta en las redes sociales o en medios de comunicación. Así es; es para no creerse, pero la tragedia de Tlahuelilpan, no sólo no hizo mella en la popularidad de AMLO, sino por el contrario, lo catapultó aún más arriba. Resulta un fenómeno social digno del análisis de los más avezados sociólogos y politólogos.

Y es que aún no lleva ni dos meses y hay quien se pregunta, ¿por qué tanta prisa?, ¿por qué implementar tan rápido lo de la Guardia Nacional, lo del fiscal general, lo de la guerra contra el huachicoleo? Y la respuesta podría ser que AMLO, sabedor de la legitimación y la brutal popularidad con la que cuenta, entiende que éste es el momento justo para implementar los tres ejes que tanto presumió: la lucha contra la corrupción, el tema de seguridad y, por supuesto, sus programas sociales. ¡Ahorita es cuando!, “me canso ganso”, ha de haber pensado el presidente, cuando luego de tomar protesta y, por lo menos hasta el momento, ha ido impulsando su agenda, empezando con la lucha anticorrupción, con todas las profundas diferencias con sus adversarios políticos.

Y si lo anterior lo comparamos con las cifras de Consulta Mitofsky, que señala que desde que se empezó a evaluar a los presidentes de México, por allá de 1980, el peor evaluado al finalizar su sexenio ha sido Enrique Peña Nieto, con un 24%, nos damos cuenta que AMLO sabe perfectamente que es el momento en que debe implementar sus ejes medulares.

El peso, ¡9 semanas al alza!

Y por si fuera poco, el peso mexicano volvió a los 18 pesos frente al dólar en el mercado, y además anotó su novena semana consecutiva de ganancias, algo que no había sucedido desde los meses de marzo y abril de 1999.

Es obvio que esta buena racha no es, en su totalidad, obra sólo del gobierno de AMLO, pero lo que, si es cierto, es que sí aportó varias razones internas que han favorecido el fortalecimiento de nuestra moneda ante el dólar, como es el paquete económico 2019, que fue bien visto en términos generales por los mercados internacionales, ya que por lo menos garantiza más ingresos que egresos, además de que las calificadoras internacionales subieron, precisamente, la calificación a nuestro país, entre otras cosas. Sin embargo, es fundamental que López Obrador cumpla en 2019, tanto su compromiso de austeridad como de disciplina financiera. Pero hay que dejar muy claro que muchas de las razones del fortalecimiento del peso fueron también factores externos.

AMLO y Silvano

Se conocen al derecho y al revés. Militaron en el mismo partido durante décadas; el presidente López Obrador es un animal político (zoon politikón) que sabe perfectamente el “timing” en sus acciones de gobierno y políticas, que tiene la virtud de la paciencia y que no llegó a la Presidencia de México a hacer dinero, sino a ejercer el poder e implementar sus programas de gobierno, aunque muchos no estén de acuerdo con su estilo centralista; Silvano Aureoles es el único gobernador perredista en la actualidad y que sabe que si se doblega ante AMLO será ignorado y borrado de la agenda de la federación. Aureoles busca los acuerdos con AMLO, pero sin rendirle pleitesía ni hacerle la barba.

Por lo anterior, un tema muy importante son las controversias constitucionales del Ejecutivo estatal contra el Ejecutivo federal en dos temas: la negativa del gobierno de AMLO para federalizar la nómina magisterial y la creación de la figura conocida como superdelegado en Michoacán. ¿Cuál sería la resolución de los tribunales? Lo anterior pudiera crear un interesante precedente.

Sin embargo, ojalá que quede muy claro a ambos que, ante cualquier diferencia ideológica, la ciudadanía es primero, antes de cualquier berrinche político o hasta de intereses personales. El pueblo de Michoacán no debe quedar nunca más en medio ante un choque de trenes.

Los secretos del Cisen, ¿a la luz pública?

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en una de sus conferencias de prensa matutinas, que firmará un decreto para liberar los archivos secretos del Cisen, la policía utilizada por los gobiernos de PRI y PAN para realizar tareas de espionaje, inteligencia e incluso estrategias contra opositores del presidente en turno.

“Yo comparo a Andrés Manuel con una gran cámara que permitirá ir descubriendo en la oscuridad lo que ha pasado en México, lo que hemos vivido; nos vamos a asombrar de conocer un Estado, un país, un gobierno al desnudo; nos vamos a horrorizar”, dijo Alejandro Solalinde, el sacerdote y activista de los derechos humanos, en entrevista con medios impresos.

¿Liberar los archivos del Cisen?, ¿que todos los mexicanos conozcamos los archivos secretos a fondo? Tal parece que AMLO busca destapar la cloaca donde se encuentran los más terribles actos de corrupción e impunidad, como la Matanza de Tlatelolco, los 43 de Ayotzinapa, Acteal, Aguas Blancas, el presunto fraude del 88 y muchos más hechos de horror que no terminamos de obtener información clara y precisa, aún al día de hoy. Ya imagino los nombres y apellidos de los hombres en el poder que estarán impresos en estos archivos, desde presidentes, gobernadores y legisladores hasta militares, periodistas y empresarios, entre otros.