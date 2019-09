Mireles se refiere como "nalguita" a una mujer al contar anécdota

José Manuel Mireles, subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Michoacán, volvió a causar polémica al contar una anécdota en la que se refirió a una mujer como "nalguita".

Sin embargo, de inmediato aclaró que esas fueron las palabras que usó el sujeto protagonista de la historia, quien presuntamente lo amenazó para que le diera una plaza en el organismo.

En el video publicado por Estenógrafo, Mireles contó que un líder sindical amagó con tomar las instalaciones de la delegación del ISSSTE si no le daba una plaza para su "nalguita nueva".

Mireles lo vuelve hacer.

Ahora habla de la “nalguita” (al referirse a una mujer) al contar una historia de chantaje por parte de un líder sindical.

Indica que esas no son sus palabras.

Y remata: “Yo les llamo de otra forma, a lo mejor más fea…”🤷🏻‍♀️

El ex líder de las autodefensas aclaró que no eran sus palabras: "Son palabras de él, no mías. Yo les llamó de otras forma. A lo mejor son peor, pero son palabras mías. Estas no".

La grabación habría sido tomada el pasado 4 de septiembre en Uruapan, el mismo día en que se difundió otro video en el que Mireles se refiere como "pirujas" a las concubinas de los derechohabientes en Apatzingán.