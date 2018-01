Podría Ooapas Morelia declararse en quiebra a mediados de año

Por Andrés Torres Magaña/ Publimetro Morelia

Con un déficit financiero por el orden de 119 millones de pesos por gastos operativos, el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) podría declararse en quiebra a mitad de este año, reveló en entrevista con medios el director del organismo, Roberto Valenzuela Cepeda.

Uno de los boquetes que más daña a las finanzas del Ooapas es el Contrato Colectivo de Trabajo, señaló Valenzuela, pues es “muy costoso” y el organismo no puede seguir sosteniéndolo.

Por ello dijo que, sin contenciones a los salarios, “el riesgo de la quiebra del organismo ya no sería hasta mediados de año, se presentaría antes” y afectaría primero a los trabajadores.

“Como están las cosas en el presupuesto que nos autorizaron en la junta de gobierno, y que ya está publicado, el dinero alcanza para cubrir los sueldos por los primeros seis meses del año, pero el tiempo se va a acortar”, advirtió.

Para poder sobrellevar la crisis financiera, Valenzuela Cepeda propuso una serie de medidas de contención en prestaciones que rebasan el 100% del salario de los empleados; sin embargo, la respuesta del líder del Staooapas, Alejandro Saldaña, es desconocer a Roberto Valenzuela como dirigente del organismo.

“El sindicato está con las condiciones de no dialogar, porque ellos pretenden retomar el control del Ooapas que yo quité cuando llegué, y eso no lo vamos a permitir. El señor (Alejandro) Saldaña se tendrá que sentar a negociar con el director general, porque es el único representante legal del organismo”.

Si continúa ese rechazo al diálogo, el director del Ooapas explicó que los más perjudicados serían los trabajadores: “la mayoría de los empleados son conscientes de que hay que hacer algo, aquí el problema es del sindicato y particularmente del líder sindical, que quiere asumir una posición de poder”.

Añadió que, en la medida en que el organismo tenga problemas de liquidez, “se va a presentar la necesidad de liquidar al personal, porque no hay con qué pagarle, y llegado el caso, liquidar el Contrato Colectivo.

Aquí no se trata de temas políticos; cuando no haya dinero para pagar tendremos que tomar decisiones y pueden tocarme a mí o no, pero esas decisiones se pueden tocar en el momento que se presente esa situación de no poder seguir sosteniendo ese contrato tan caro”, agregó.

Déficit “golpea” operatividad del Ooapas

Los números rojos en las finanzas del Ooapas han afectado también la operatividad del organismo, y de manera directa a la población. “En los últimos meses se han perdido seis pipas, no se renovaron tuberías, camionetas, camiones; ese es el costo de que en el pasado el sindicato no sufría, pero el organismo y la ciudadanía sí”, subrayó Roberto Valenzuela Cepeda.

El director del organismo dio a conocer que el 50% de la estructura de tuberías ya cumplió su vida útil “y ya perdimos el 50% de pipas; teníamos 13, perdimos seis”.

En este sentido, el Ooapas necesita 600 viajes de pipas a la semana para abastecer de agua a algunas colonias en la periferia de la ciudad. Cada pipa rentada cuesta alrededor de 300 pesos.

“Por eso hay quejas de los ciudadanos de que no estamos cumpliendo; sí, desafortunadamente la falta de equipo no nos está ayudando”, concluyó.

